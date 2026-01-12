Soppressione attraversamento sull'Aurelia ad Albissola. Vicesindaco: "Era pericoloso, quando si parla di sicurezza stradale le polemiche si lasciano da parte"

"Quando si parla di temi cruciali come la sicurezza stradale penso che le polemiche debbano essere lasciate da parte ed invece tutti noi "comunali" dovremmo farci parte attiva per cercare di risolvere o comunque migliorare le criticità".

Queste le motivazioni del vice sindaco e assessore ai lavori pubblici Luigi Silvestro che hanno portato la giunta di Albissola Marina a rimuovere l'attraversamento pedonale sull'Aurelia tra Piazza Rossello e Piazza Sisto IV.

Una soppressione che già aveva creato polemiche lo scorso anno con una raccolta firme e che ha portato oggi la minoranza di Tradizione e Futuro a scagliarsi contro l'amministrazione.

Anas comunque aveva dato il nulla osta alla rimozione con il Comune che aveva deciso di interrompere momentaneamente le eliminazione.

"E proprio per questo motivo che la giunta e la maggioranza hanno predisposto un piano articolato e complessivo, di interventi di miglioramento della sicurezza stradale e pedonale in particolare per il tratto di Aurelia che corre lungo il nostro centro urbano e tale piano è stato tra l'altro oggetto sostanzialmente di nullaosta e successivo parere confermativo da parte di Anas ente gestore di detta strada oltre che rispettare ovviamente anche il parere di competenza della nostra Polizia Municipale: abbiamo già avviato i lavori per l'installazione di un impianto semaforico all'altezza del Prana, già messi in opera 2 impianti Pedone Smart per garantire una migliore visibilità e illuminazione serale dei restanti due attraversamenti all'altezza rispettivamente dell'incrocio Viale Faraggiana e di quello all'incrocio San Benedetto, dato inoltre l'incarico ad uno studio esterno per la progettazione di un intervento di miglioramento dell'accessibilità del sottopasso di Piazza del Popolo ed abbiamo lasciato per ultimo l'intervento di soppressione dell'attraversamento all'altezza Lido proprio per dare la possibilità di individuare eventuali altre soluzioni fattibili e realizzabili nel concreto in grado di essere veramente efficaci e non solo interventi di facciata - spiega Silvestro - Purtroppo solo da parte dell'altro gruppo di opposizione guidato da Giallombardo è arrivata una possibile proposta che comunque abbisogna di approfondimenti sulla fattibilità tecnica e ed economica. In sostanza un nuovo sottopasso indicativamente all'altezza di Pza Sisto IV in sostituzione del pedonale in argomento e di questo ringrazio comunque il capogruppo Giallombardo per la sua volontà di collaborazione e vedremo se la soluzione potrà essere nel concreto fattibile, efficace ed economicamente sostenibile".

Il Comune quindi ha deciso di intervenire anche dopo l'incidente sull'Aurelia dello scorso 5 agosto che ha visto coinvolta la cellese Paola Delfino che in sella al suo scooter, diretta verso Savona, era stata colpita da un'auto che l'aveva portata a perdere l'equilibrio e a schiantarsi contro un camion che viaggiava nella direzione opposta. Fortunatamente dopo aver subito un grave infortunio ora la donna sta meglio ma il tema della sicurezza strada sulla statale albissolese continua a tenere banco.

Considerando anche il terribile incidente mortale nel quale ha perso la vita la 22enne Valentina Squillace investita da un camion in Corso Tardy &, Benech a Savona.

"Nel frattempo la scelta era far finta di niente e sperare che non avvenissero più incidenti oppure intanto eliminare la criticità più strutturale e migliorare la sicurezza stradale di tutto l'intero tratto di Aurelia. Perchè per quanto riguarda quell'attraversamento pedonale in questione un dato è oggettivo risultava pericoloso perchè in particolare a differenza degli altri pedonali presenti, aveva una criticità strutturale creata dall'esistenza di una curva leggera ma proprio per questo insidiosa che impediva la completa visibilità alle automobili, camion e ciclomotori transitanti da Savona vs Genova, che spesso si accorgevano all'ultimo momento del pedone nell'atto dell'attraversamento della strada - puntualizza il vicesindaco e assessore albissolese - Abbiamo quindi scelto di completare l'intero pacchetto di interventi compreso la soppressione di quello dei Lido nel pieno rispetto dei pareri rilasciati dalla nostra Polizia Municipale e del nulla osta di Anas che è l'ente gestore di questo tratto di Aurelia. Restiamo comunque disponibili ed aperti a valutare l'adozione di nuove ed ulteriori proposte migliorative delle problematiche di sicurezza stradale dell'Aurelia, provenienti dalle minoranze".

"La condizione unica è che le proposte risultino attuabili in tempi rapidi, abbiano una reale efficacia ed una economicità sostenibile. Non siamo invece disponibili a eventuali mere ipotesi dilatorie e/o eventualmente utili solo affinchè tutto cambi senza che nulla cambi davvero. Infine sulla questione che i lavori oggi sarebbero iniziati in orari troppo mattutini, questa è stata secondo me una scelta oculata della nostra Polizia Municipale per cercare di mitigare il più possibile eventuali disagi ai fruitori della strada, probabilmente se avessero iniziato in orario piu' tardo qualcuno forse avrebbe gridato comunque allo scandalo" conclude Luigi Silvestro.