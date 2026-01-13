Millesimo, a gennaio incontri nelle scuole per imparare a differenziare i rifiuti

Nel mese di gennaio, il gestore del servizio di raccolta rifiuti SAT, su richiesta dell’amministrazione comunale e in collaborazione con l’I.C. Luzzati, organizza una serie di incontri di sensibilizzazione nelle scuole primarie e secondarie di primo grado di Millesimo, dedicati all’educazione ambientale e all’importanza del corretto conferimento dei rifiuti e della raccolta differenziata.

L’iniziativa è rivolta agli alunni delle scuole e ha l’obiettivo di promuovere comportamenti responsabili e consapevoli, fondamentali per la tutela dell’ambiente e per il miglioramento della qualità del servizio di raccolta sul territorio comunale.

"L’educazione ambientale – commenta il sindaco di Millesimo, Francesco Garofano – rappresenta uno strumento essenziale per costruire una comunità più consapevole e rispettosa dell’ambiente. Coinvolgere i più giovani significa investire sul futuro, rafforzando una cultura del rispetto delle regole e della corretta gestione dei rifiuti".

"L’amministrazione comunale ringrazia la SAT per la collaborazione e per l’impegno nel promuovere iniziative educative sul territorio, convinta che il coinvolgimento diretto delle scuole rappresenti un passo fondamentale per migliorare i risultati della raccolta differenziata a Millesimo", conclude.