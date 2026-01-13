 / Attualità

Attualità | 13 gennaio 2026, 07:30

Millesimo, a gennaio incontri nelle scuole per imparare a differenziare i rifiuti

Il sindaco Garofano: "L’educazione ambientale è fondamentale per una comunità consapevole, coinvolgere i giovani significa investire sul futuro e sulla corretta gestione dei rifiuti"

Millesimo, a gennaio incontri nelle scuole per imparare a differenziare i rifiuti

Nel mese di gennaio, il gestore del servizio di raccolta rifiuti SAT, su richiesta dell’amministrazione comunale e in collaborazione con l’I.C. Luzzati, organizza una serie di incontri di sensibilizzazione nelle scuole primarie e secondarie di primo grado di Millesimo, dedicati all’educazione ambientale e all’importanza del corretto conferimento dei rifiuti e della raccolta differenziata.

L’iniziativa è rivolta agli alunni delle scuole e ha l’obiettivo di promuovere comportamenti responsabili e consapevoli, fondamentali per la tutela dell’ambiente e per il miglioramento della qualità del servizio di raccolta sul territorio comunale.

"L’educazione ambientale – commenta il sindaco di Millesimo, Francesco Garofano – rappresenta uno strumento essenziale per costruire una comunità più consapevole e rispettosa dell’ambiente. Coinvolgere i più giovani significa investire sul futuro, rafforzando una cultura del rispetto delle regole e della corretta gestione dei rifiuti".

"L’amministrazione comunale ringrazia la SAT per la collaborazione e per l’impegno nel promuovere iniziative educative sul territorio, convinta che il coinvolgimento diretto delle scuole rappresenti un passo fondamentale per migliorare i risultati della raccolta differenziata a Millesimo", conclude. 

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GENNAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium