Albenga, una serata in ricordo di Liliya Luchka: solidarietà e musica per sostenere i bimbi di ABEO Liguria

Trasformare il dolore in solidarietà: è l’intento della famiglia di Liliya Luchka, scomparsa lo scorso novembre a soli 36 anni, che ha deciso di organizzare una cena-evento in suo ricordo il prossimo 1° febbraio alle 19 ad Albenga. La serata si terrà a La Villa sul Viale, in viale Martiri della Libertà 31, e sarà accompagnata dalla musica di Umberto Smaila, che parteciperà gratuitamente insieme al figlio Rudy e alla sua band.

"Mia moglie ha lottato per tre anni contro una malattia oncologica. Al funerale hanno partecipato circa cinquemila persone – racconta il marito, Pasquale Omento, commerciante albenganese – e per ringraziare di questo affetto smisurato io e le mie due figlie, Nicole e Noemi, abbiamo deciso di promuovere un’iniziativa solidale".

L’evento unirà memoria e solidarietà: l’intero ricavato sarà devoluto ad ABEO Liguria, associazione che supporta i piccoli pazienti emopatici e oncologici dell’ospedale Gaslini di Genova. La quota di partecipazione è di 40 euro a persona, da versare tramite bonifico entro il 25 gennaio. Sarà inoltre possibile contribuire con ulteriori donazioni direttamente in loco. Per informazioni e prenotazioni: 392 788 1914.

Il catering sarà curato dal ristorante Scola, mentre ogni ospite riceverà in omaggio una piantina, donata dall’imprenditore Paolo Oddone. Una serata che intreccia musica, memoria e speranza, offrendo ai partecipanti un’occasione concreta per sostenere chi affronta battaglie difficili sin dall’infanzia.