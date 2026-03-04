Testico in attesa del rientro di Giacomo Aicardi, bloccato a Dubai. Il sindaco: "Non vediamo l’ora di riabbracciarlo"

La sindaca Lucia Moscato e tutta l’amministrazione comunale hanno seguito con preoccupazione e affetto le notizie sul blocco a Dubai dei 200 studenti e del loro tutor, Giacomo Aicardi, originario di Testico.

"Esprimiamo vicinanza e affetto a tutta la famiglia. Siamo felici di apprendere dalla stampa notizie sul suo rientro, che dovrebbe avvenire questa sera. Non possiamo che essere felici di sapere che torneranno tutti sani e salvi dalle loro famiglie, alle quali tutta l’amministrazione manda un abbraccio a distanza", commenta la sindaca Moscato.

"Non vediamo l’ora di riabbracciare il nostro Giacomo! Siamo certi che la sua presenza sia stata di grande sostegno e conforto per tutti i ragazzi che erano con lui", conclude.