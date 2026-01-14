Baykar Piaggio Aerospace, i sindacati : “In attesa del piano industriale”

Si è svolto ieri (13 gennaio) un incontro tra le organizzazioni sindacali e Baykar Piaggio Aerospace a Savona, nella sede di Unione Industriali.

Al tavolo erano presenti i rappresentanti di Fim, Fiom, Uilm e Uglm insieme ai vertici aziendali, con il responsabile delle risorse umane Federico Roberto e la referente dell’ufficio personale Valeria De Barbieri, oltre al rappresentante di Unione Industriali Ezio Ricca.

I sindacati hanno ribadito la necessità di ricevere la presentazione completa del piano industriale e del relativo budget, considerati passaggi fondamentali per poter discutere gli accordi aziendali in essere e rilanciare la contrattazione di secondo livello.

Nel mese di febbraio le sigle sindacali avvieranno l’analisi della documentazione sugli accordi vigenti, in vista dell’incontro già fissato per il 25 febbraio. Tuttavia, l’apertura del confronto è subordinata alla presentazione chiara del piano industriale. Le organizzazioni sindacali hanno inoltre chiesto un incontro diretto con la proprietà di Baykar Piaggio Aerospace per fare il punto sulla situazione aziendale a sette mesi dall’acquisizione.

Chiesto, infine, dai sindacati all’azienda di non procedere con modifiche organizzative unilaterali e di riprendere gli incontri periodici interni, ritenuti essenziali per garantire continuità di informazione e corrette relazioni industriali.