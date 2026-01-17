Noli in festa per i 105 anni di Annita Parodi

Giornata di grande festa per la comunità di Noli che ha celebrato un traguardo davvero straordinario: i 105 anni della signora Annita Parodi. Un compleanno speciale, simbolo di una vita lunga e ricca di storia, che ha unito idealmente tutta la città attorno alla sua concittadina ultracentenaria.

A portare personalmente gli auguri dell’Amministrazione comunale e dell’intera cittadinanza sono stati il sindaco Ambrogio Repetto e la consigliera comunale Isa Varino, che hanno fatto visita alla signora Parodi nella struttura “La Quiete” di Spotorno, dove attualmente risiede.

Un momento semplice ma carico di affetto e riconoscenza, per una delle cittadine più anziane di tutta la Liguria, testimone di oltre un secolo di vita, cambiamenti e memoria condivisa.