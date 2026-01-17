 / Attualità

Nuova truffa via sms, attenzione ai finti messaggi del Cup

Ecco come prevenire le truffe e tutelarsi

Sta circolando un nuovo tentativo di truffa tramite sms, anche sul territorio ligure. Lo ha segnalato con una nota la Regione. 

I messaggi, che sembrano provenire dal Centro Unico di Prenotazione (CUP), invitano i destinatari a contattare con urgenza un presunto ufficio per "importanti comunicazioni personali". “Si prega di contattare con urgenza i nostri uffici CUP – Centro Unico prioritario al numero 89342259 per importanti informazioni che la riguardano". Questo il contenuto del messaggio SMS.

Si tratta di un raggiro: il numero indicato è a tariffazione speciale e non appartiene in alcun modo ai servizi sanitari regionali. Richiamando, l’utente rischia di sostenere costi elevati, spesso senza riuscire a parlare con un operatore, rimanendo in attesa o subendo l’interruzione improvvisa della chiamata.

Come prevenire le truffe e tutelarsi:

Non richiamare numeri ricevuti tramite SMS che dichiarano di essere del CUP, soprattutto se iniziano con prefissi come 893, 892 o 894.

Le comunicazioni ufficiali del sistema sanitario non chiedono mai di richiamare numeri a pagamento e non contengono link cliccabili.

Per prenotazioni, informazioni o disdette utilizzare esclusivamente i canali ufficiali: app o portale Salute Simplex; numero CUP ufficiale: 010 538 3400; farmacie abilitate; sportelli CUP.

I messaggi sospetti possono essere segnalati al proprio operatore telefonico e, se necessario, alla Polizia Postale.

Regione Liguria invita i cittadini a prestare la massima attenzione e a informare familiari, anziani e persone più fragili, che potrebbero essere maggiormente esposti a questo tipo di truffe.

