Nuova truffa via sms, attenzione ai finti messaggi del Cup



Sta circolando un nuovo tentativo di truffa tramite sms, anche sul territorio ligure. Lo ha segnalato con una nota la Regione.

I messaggi, che sembrano provenire dal Centro Unico di Prenotazione (CUP), invitano i destinatari a contattare con urgenza un presunto ufficio per "importanti comunicazioni personali". “Si prega di contattare con urgenza i nostri uffici CUP – Centro Unico prioritario al numero 89342259 per importanti informazioni che la riguardano". Questo il contenuto del messaggio SMS.



Si tratta di un raggiro: il numero indicato è a tariffazione speciale e non appartiene in alcun modo ai servizi sanitari regionali. Richiamando, l’utente rischia di sostenere costi elevati, spesso senza riuscire a parlare con un operatore, rimanendo in attesa o subendo l’interruzione improvvisa della chiamata.



Come prevenire le truffe e tutelarsi:



Non richiamare numeri ricevuti tramite SMS che dichiarano di essere del CUP, soprattutto se iniziano con prefissi come 893, 892 o 894.



Le comunicazioni ufficiali del sistema sanitario non chiedono mai di richiamare numeri a pagamento e non contengono link cliccabili.



Per prenotazioni, informazioni o disdette utilizzare esclusivamente i canali ufficiali: app o portale Salute Simplex; numero CUP ufficiale: 010 538 3400; farmacie abilitate; sportelli CUP.



I messaggi sospetti possono essere segnalati al proprio operatore telefonico e, se necessario, alla Polizia Postale.



Regione Liguria invita i cittadini a prestare la massima attenzione e a informare familiari, anziani e persone più fragili, che potrebbero essere maggiormente esposti a questo tipo di truffe.