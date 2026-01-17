Cairo, compie 100 anni Oreste Arnello, il partigiano Leoncino

100 anni e non sentirli. Ieri a è entrato nel club dei centenari Oreste Arnello, il partigiano Leoncino.

Di Rocchetta di Cairo, nato il 16 gennaio del 1926, ha combattuto la Resistenza e fu uno dei fondatori della brigata Savona, sezione Fumagalli, prima come staffetta e poi come combattente.

Arnello ha scritto anche dei libri sulla Resistenza e aveva lavorato come tecnico nella fabbrica di Ferrania 3B.

Particolarmente attivo, appassionato di lettura, si è sempre adoperato per gli altri e disposto ad aiutare le persone.

Nella serata di ieri è stato festeggiato da un centinaio di invitati tra cui l'Anpi di Cairo, il Sindaco Paolo Lambertini e il parroco Don Massimo Iglina.

La festa è stata organizzata dai nipoti Andrea e Elisa.

"Un esempio per tutta la nostra comunità di dedizione, costanza, amore per vita e rispetto per il prossimo cui tutti noi dobbiamo ispirarci" ha detto il primo cittadino cairese.

Immancabili gli auguri della sezione ANPI di Cairo Montenotte, rappresentata per l’occasione da Alberto Poggio, che ha portato il saluto della Presidente Leda Bertone: "Da coraggioso fanciullo, staffetta portaordini, partigiano combattente a lavoratore e cittadino antifascista coerente con i principi di libertà e democrazia per i quali ha combattuto. A lui va il nostro ringraziamento".

Fu tra i primi che si trovarono a monte Aprico nella primavera del 1944 quando si formò il primo nucleo di resistenti a Rocchetta Cairo che poi confluì nella Divisione Fumagalli della Brigata Savona.

Tra fucili senza munizioni, rastrellamenti, appostamenti, notti all’addiaccio, ritirate ed agguati scampati, la sua vita da Partigiano fu sempre contraddistinta da un fortissimo spirito di gruppo nella ferma convinzione che stessero combattendo per l’unica causa possibile: la libertà. "Sono orgoglioso di quello che ho fatto, non mi sono mai rifiutato, ne tirato indietro dal eseguire un ordine perchè sapevo che era giusto farlo" ha dichiarato Oreste.

La sua storia, una vera e propria memoria collettiva, è stata raccontata nel libro “Partigiano Leoncino” di Bruno Chiarlone e Beppe Sabatini e nella video-intervista realizzata da Lab Buster Keaton nel 2015.