Attualità | 18 gennaio 2026, 10:30

Plodio firma il Protocollo Plastic Free: un impegno concreto per l’ambiente

L’accordo prevede eventi di pulizia e campagne di sensibilizzazione per promuovere comportamenti sostenibili tra i cittadini

Ieri mattina il Comune di Plodio ha siglato il Protocollo di Plastic Free, un accordo volontario tra amministrazioni locali e l’associazione Plastic Free che punta a ridurre l’inquinamento da plastica sul territorio attraverso iniziative concrete.

L’intesa prevede, tra le altre cose, l’organizzazione di eventi di pulizia ambientale, campagne di sensibilizzazione sui rischi della plastica e azioni volte a promuovere comportamenti sostenibili tra cittadini.

I dati nazionali sottolineano l’urgenza del tema: nel 2025 i volontari in Italia hanno raccolto circa 575 tonnellate di plastica e altri rifiuti dall’ambiente, grazie a iniziative di pulizia e attività analoghe promosse dall’associazione.

"Con questo protocollo vogliamo rendere Plodio ancora più bello e pulito", spiegano dall’amministrazione comunale, invitando cittadini e associazioni locali a partecipare attivamente alle iniziative previste. 

L’accordo rappresenta non solo un gesto simbolico, ma un impegno concreto e misurabile per la salvaguardia del territorio e la promozione della sostenibilità.

Graziano De Valle

