Dal tatami alla fiaccola di Milano-Cortina 2026: tra i tedofori anche il campione albissolese di Jiu-Jitsu Simone Monti

Anche Albissola Marina ha portato la fiaccola olimpica di Milano-Cortina 2026.

Simone Monti, 23 anni, era stato infatti scelto come tedoforo e ha avuto l'onore oltre ad accendere il braciere anche di trasportare la fiamma non a Savona ma a Sanremo sabato scorso.

Atleta di Brazilian Jiu-Jitsu in forza al Club Zero19 Bjj di Varazze, già vincitore nel recente passato dei campionati italiani giovanili, aveva conquistato l'oro per la sua categoria nel 2022 a Dublino, i Mondiali di Grappling a Baku, i Mondiali di Ju Jitsu ad Abu Dhabi e gli Europei di Grappling a Bucarest.

Laureato in Economia e Logistica, diplomato all'Istituto Boselli Alberti, lavora nell'azienda Bitron di Savona conciliando così la passione per l'arte marziale dopo che per anni ha giocato a calcio.

“Congratulazioni a Simone per aver rappresentato la nostra cittadina in qualità di tedoforo in un momento iconico come quello del passaggio della fiamma olimpica. Siamo davvero orgogliosi di lui” commentano dall’amministrazione comunale.

"Molto giovane e dedicato,con molti anni di pratica nel Brazilian Jiu-Jitsu, continua a dimostrare grande dedizione e passione. Oggi a Sanremo ha avuto l’onore di portare e accendere la fiaccola olimpica per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Per noi è un vero onore avere atleti così" dicono dal Club Zero19 Sabatia Bjj.