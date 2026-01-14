Mese della memoria a Savona: 18 eventi tra teatro, trekking urbani e incontri

Il 27 gennaio ricorre il Giorno della Memoria. Savona, città Medaglia d'oro alla Resistenza, in occasione dell'ottantunesimo anniversario della Liberazione dal Nazifascismo ha predisposto un progetto culturale ed educativo fatto di 18 appuntamenti per unire e mettere in comunicazione tra loro varie realtà del territorio sul tema della Memoria.

Il comitato Antifascista, operativo da quattro anni, ha intrecciato collaborazioni con le tante associazioni culturali della Città arrivando così a mettere a punto un palinsesto ricco di spunti inediti.

"Savona – dice l'assessore alla Cultura, Nicoletta Negro - ancora una volta onora la medaglia d'oro al valor militare e lo fa costruendo un palinsesto di iniziative molto articolate, dimostrando di essere una Città con radicati valori antifascisti, che fanno da cornice ad ogni azione culturale.

Da segnalare, fra i tanti spunti di questa edizione, lo spettacolo teatrale "Zingari, l'Olocausto dimenticato" che si svolgerà sabato alle 20,30 presso il teatro dei Cattivi Maestri. Si tratta di un' anteprima nazionale. La tappa di Savona, infatti, precede quella del 25 gennaio alla Cappella Paolina del Palazzo del Quirinale, dove verrà rappresentato alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella”.

Nel mese di gennaio 2026 quindi, a partire da venerdì 16, attraverso un percorso denominato "Il Mese della Memoria" prenderanno il via una serie di iniziative di sensibilizzazione. Lo scopo è approfondire le riflessioni legate alla tragedia delle deportazioni nazi-fasciste nei campi di concentramento: la varietà dei progetti proposti e l'utilizzo di forme espressive molteplici (arte, musica e teatro) va oltre il singolo "giorno della Memoria" per costruire un progetto ampio, che accoglie pubblici e generazioni diverse.

Già nel 2025 questa pluralità di linguaggi e di proposte aveva dato origine ad un palinsesto diffuso ed articolato, quest'anno saranno 18 le iniziative organizzate dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Savona, dal tavolo Antifascista con il coordinamento di ANED ed il sostegno di Fondazione De Mari.

Un ampio programma che comprende attività per le scuole, le rappresentazioni teatrali, gli incontri e le presentazioni di libri oltre ad approfondimenti storici legati alla Città di Savona grazie alla formula tanto amata in città dei trekking urbani che porteranno alla scoperta dei luoghi della "Memoria" savonesi.

IL CALENDARIO

Venerdì 16 gennaio, alle ore 16.00, l’Associazione Aiolfi propone una conferenza dal titolo “I Monumenti della Memoria tra Albissola Marina, Savona e Vado Ligure”, dedicata agli artisti che hanno affrontato la tematica dell’Olocausto nelle loro opere, tra cui Leoncillo, Venzano, Arturo Martini, Fabbri, Bistolfi e Lucchesi. L’incontro si terrà presso la Sala Rossa del Comune di Savona.

Dal 17 gennaio al 16 febbraio, l’Associazione Angelo Ruga presenta “Ritratto di un’ombra”, un’installazione esposta nella Sala Consiglio del Comune di Savona, con un’opera ceramica del ciclo “Le Bimbe di Terezin”.

Sabato 17 gennaio, alle ore 15.00, l’Associazione Guide Turistiche organizza un trekking urbano, con partenza dal Giardino dei Giusti. Durante il percorso si approfondirà il significato della Memoria anche per una città come Savona, che pur non essendo stata teatro di deportazioni di massa, ha vissuto altre forme di soprusi. Si visiteranno il porto, dove partirono le navi Exodus, il Priamar, il Monumento a Pertini e il Palazzo della Provincia, fino a concludere al Monumento alla Resistenza di Aligi Sassu, accompagnati da Claudia Habich dell’AGTL Savona.

Sempre sabato 17 gennaio, alle ore 20.30, presso Officine Solimano, il Teatro dei Cattivi Maestri presenta lo spettacolo “Zingari: l’Olocausto dimenticato” di e con Pino Petruzzelli.

Lunedì 19 gennaio, alle ore 10.00, l’ANED inaugura presso il Palazzo del Commissario (Complesso Monumentale del Priamar) la mostra “La storia dietro le immagini”, con fotografie del campo di Mauthausen. La mostra sarà visitabile fino al 31 gennaio, dal lunedì alla domenica, dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 18.00.

Giovedì 22 gennaio, alle ore 21.00, l’Associazione Musicale Rossini APS propone un concerto con musiche di Sergej Prokof’ev e Dmitrij Sostakovic, eseguite dall’Ensemble Rossini, presso la Chiesa di S. Andrea Apostolo in Piazza dei Consoli.

Venerdì 23 gennaio, alle ore 10.30, l’ANED celebra il Consiglio Provinciale Solenne in occasione del Giorno della Memoria presso la Sala “Sandro Pertini” della Provincia di Savona, con l’orazione ufficiale dell’On. Emanuele Fiano, Presidente del Comitato Scientifico della Fondazione Fossoli.

Nello stesso giorno, alle ore 17.30, l’Associazione Mozart propone il recital “Non so dove sia. Cercando Irène Némirowsky”, con Ferdinando Molteni, Elena Buttiero e Anita Frumento, presso la Sala Stella Maris.

Sabato 24 gennaio, alle ore 14.30, l’Associazione Guide Turistiche organizza un trekking urbano alla Madonna degli Angeli, con partenza dall’Ipercoop di Savona. Il percorso si concentra sull’eccidio del 27 dicembre 1943 al Forte della Madonna degli Angeli e sulla resistenza del quartiere Lavagnola durante i bombardamenti del 1944, con soste presso il rifugio antiaereo di Ciantagalletto, la Chiesa di San Dalmazio e il Municipio di Savona, dove sarà possibile ammirare l’opera di Eso Peluzzi sull’eccidio.

Martedì 27 gennaio, in occasione del Giorno della Memoria, l’ANED organizza diverse iniziative: alle ore 8.45 deposizione di una corona di alloro al Monumento al Deportato in viale Martiri della Deportazione; alle ore 9.30, presso la Sala della Sibilla del Fortezza del Priamar, si terrà la conferenza “L’inferno nazista” con lo storico Prof. Marcello Pezzetti, in cui si parlerà dei campi di Belzec, Sobibor e Treblinka, con la proiezione del documentario “Memoria”; alle ore 17.00, sempre con il Prof. Pezzetti, si svolgerà una conferenza presso la Sala dell’Unione Industriali di Savona.

Sempre il 27 gennaio, alle ore 16.00, l’Associazione Dante Alighieri organizza la lettura del diario di Nicola Maroscia, ex deportato nei campi di lavoro nazisti nell’Est Europa, insieme agli studenti del Liceo Classico, presso l’Aula Magna del Liceo Chiabrera Martini.

Mercoledì 28 gennaio, alle ore 10.00, l’ANED incontra gli studenti dell’Istituto Ferraris-Pancaldo nell’Aula Magna “Giovanni Falcone”, con la partecipazione di Guido Lorenzetti, dirigente ANED Nazionale. Alle ore 21.00, presso la SMS di Ciantagalletto, si terrà la presentazione del libro “Guerre, deportazioni, dittature, eroi” scritto da Guido Lorenzetti, figlio di Andrea Lorenzetti, deportato e assassinato nel lager di Mauthausen, seguito da una cena di tesseramento ANED Savona – provincia.

Venerdì 30 gennaio, alle ore 16.30, l’Associazione Anteas propone l’incontro “Ero bambino, cadevano le bombe – Ricordi e testimonianze d’infanzia”, con racconti di chi visse la seconda guerra mondiale da bambino, condotto da Susanna Giusto, presso la Sala Consiglio L.P.

Sempre il 30 gennaio, alle ore 18.00, l’Associazione Après La Nuit presenta “Atlante di Memorie”, un progetto di narrazione partecipata che raccoglie racconti e testimonianze sulla Resistenza, trasformati in brevi azioni sceniche, presso lo Spazio Selvatico, via dei Vacciuoli 22R.

Sabato 31 gennaio, alle ore 21.00, l’ANED chiude il calendario con lo spettacolo “Prima del temporale”, con scene di Bertolt Brecht da “Terrore e miseria del Terzo Reich” e testi di Helga Schneider, presso il Teatro Chiabrera.