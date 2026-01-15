"La biblioteca è di tutti", venerdì 16 gennaio l’Open Day alla "A. Pagliano" di Laigueglia tra storie, giochi e incontri

Venerdì 16 gennaio 2026, dalle 10 alle 18, la Biblioteca Civica “A. Pagliano” di Laigueglia apre le proprie porte alla città per un Open Day speciale, ideato per accogliere cittadini e visitatori in un clima informale e partecipativo.

A descrivere l'iniziativa è il direttore Giacinto Ino Buscaglia: "Abbiamo pensato a un Open Day non come a un evento formale, ma come a una giornata semplice e accogliente, per incontrarci, chiacchierare, giocare, ascoltare storie e riscoprire insieme la biblioteca come luogo vivo, aperto a tutti. Dietro queste porte non ci sono solo libri, ma persone, esperienze, ricordi, curiosità".

Il programma della giornata offre un ventaglio di attività pensate per ogni fascia d’età, dai racconti sulla figura storica di Agostino Pagliano alle animazioni dedicate alle famiglie. Oltre a sessioni di giochi, quiz e scacchi, i partecipanti troveranno ad accoglierli gli "Ambasciatori della Biblioteca", lettori appassionati pronti a condividere consigli e suggestioni in un’ottica di scambio reciproco. L’obiettivo è trasformare per un giorno la biblioteca in una piazza di comunità, dove la cultura si intreccia con il gioco e la socialità.

L’invito è rivolto a tutta la cittadinanza, con l'intento di abbattere ogni timore reverenziale verso il luogo del sapere: "Non serve essere 'grandi lettori', non serve sapere molto: basta entrare. Anche solo per un saluto, anche solo per curiosità. La biblioteca è di tutti, e questa giornata è pensata proprio per ricordarcelo".