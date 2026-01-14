"Racconti al Museo", continua la rassegna del FAI Giovani Liguria con i Musei civici di Savona

Dopo il grande successo del primo appuntamento dedicato al Museo Sandro Pertini – Renata Cuneo, i Gruppi FAI Giovani Savona e FAI Giovani Albenga–Alassio proseguono il percorso di "Racconti al Museo", la rassegna di eventi culturali realizzata in collaborazione con i Musei Civici di Savona.

Il progetto, articolato in quattro appuntamenti, nasce con l’obiettivo di raccontare la città attraverso le sue collezioni, le sue opere e le voci che le attraversano, proponendo visite tematiche pensate per un pubblico giovane e curioso, ma aperte a tutti.

La seconda tappa si terrà sabato 17 gennaio alle ore 16 presso la Collezione Milani–Cardazzo, con ritrovo in Pinacoteca Civica (Piazza Gilbert Chabrol 2, Savona).

La visita, dal titolo “Milena Vis à Vis”, sarà interamente dedicata alla sala dei ritratti di Milena Milani: un percorso intimo che permetterà di incontrare l’artista attraverso lo sguardo degli autori che l’hanno ritratta e attraverso le opere che raccontano la sua vita, la sua personalità e il suo ruolo nella cultura del Novecento.

La rassegna proseguirà con altri due appuntamenti: sabato 7 febbraio alle ore 16, presso la Pinacoteca Civica di Savona, con Storie e curiosità sulla collezione della Pinacoteca Civica; e sabato 7 marzo alle ore 10.30, al Museo Archeologico di Savona, con Pietra sul mare: oggetti, persone e racconti del Priamàr.

“Il Comune di Savona – dice l'assessore alla Cultura Nicoletta Negro – è socio sostenitore del FAI e svolge questo ruolo cercando di trovare, di anno in anno, stimoli e punti di incontro sempre inediti. Dare spazio al volontariato giovanile in ambito culturale per noi è quasi un dovere, la qualità delle iniziative che nascono da questa sinergia può portare solo buoni frutti alla nostra città”.

Grande soddisfazione viene espressa anche dai Gruppi FAI Giovani per la collaborazione con i Musei Civici di Savona, che rende possibile un dialogo vivo e continuo tra patrimonio culturale e comunità, valorizzando i musei come luoghi di incontro, racconto e partecipazione.