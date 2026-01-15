A Carcare domenica 18 gennaio “Pensieri stupendi”: la presentazione-recital del libro su Oscar Prudente

Domenica 18 gennaio alle ore 17 il Teatro Santa Rosa di Carcare ospiterà un appuntamento dedicato a uno dei grandi protagonisti della canzone italiana: Oscar Prudente.

L’occasione è un incontro teatrale in cui racconto e musica si intrecciano, con Prudente sul palco, chitarra alla mano, a ripercorrere alcune delle sue canzoni più memorabili con la presentazione–recital del volume “Pensieri stupendi. Storie e canzoni di Oscar Prudente”, firmato da Ferdinando Molteni e Alfonso Amodio.

Oscar Prudente è una figura centrale della musica italiana dagli anni Sessanta in poi. Autore, compositore e musicista, ha attraversato stagioni e generi diversi lasciando un segno profondo: dagli esordi con Luigi Tenco e i Delirium, al successo planetario di Pensiero stupendo, passando per collaborazioni decisive con Ivano Fossati, Fabrizio De André, Lucio Battisti, Gianni Morandi, Dori Ghezzi e Massimo Bubola. Sue anche musiche per il teatro, celebri sigle televisive come Domenica sprint e numerosi jingle pubblicitari entrati nell’immaginario collettivo. Una carriera lunga e trasversale, capace di coniugare ricerca, popolarità e sperimentazione.

Il libro nasce dal lavoro di due studiosi e narratori savonesi della canzone italiana. Alfonso Amodio, attivo dagli anni Settanta come animatore radiofonico e paroliere, è autore di numerosi saggi dedicati ai grandi protagonisti della musica d’autore, da Lucio Battisti a Fabrizio De André, con cui ha spesso intrecciato l’analisi musicale al racconto storico e culturale. Ferdinando Molteni è giornalista, docente, musicista e saggista: ha scritto per importanti testate nazionali e ha firmato volumi di riferimento su figure come Luigi Tenco, Renato Zero e lo stesso De André, con un’attenzione costante al rapporto tra canzone, società e identità.

A Carcare, il racconto del libro prenderà vita sul palcoscenico, trasformandosi in un dialogo tra memoria, parole e musica. Un’occasione per riscoprire la storia di un autore che, spesso lontano dai riflettori, ha contribuito in modo decisivo a scrivere alcune delle pagine più importanti della canzone italiana.

L’ingresso è libero.