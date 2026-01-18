Agricoltura, a Savona la premiazione del concorso Mieli di Liguria

"Il Concorso Mieli di Liguria è un’iniziativa che dà lustro non solo alle produzioni di eccellenza della nostra regione, ma all’intero territorio ligure, che proprio nel Savonese ospita e sostiene un comparto legato tra le altre cose alla tutela dell’ambiente. Eventi come questo valorizzano il lavoro degli apicoltori e rafforzano la consapevolezza del ruolo fondamentale che l’apicoltura svolge nella salvaguardia della biodiversità e degli ecosistemi locali. La qualità dei mieli premiati è il risultato di un territorio sano e curato. Un patrimonio da promuovere anche attraverso momenti di sensibilizzazione e confronto".

Così l'assessore regionale Paolo Ripamonti intervenuto questa mattina a Savona nel corso della premiazione del 6° Concorso Mieli di Liguria® 2025.



“Il Concorso Mieli di Liguria è ormai un appuntamento storico che testimonia la capacità di valorizzare la biodiversità del nostro territorio e la qualità delle produzioni agricole ad esso collegate - aggiunge l’assessore regionale all'Agricoltura Alessandro Piana -. Il miele rappresenta, in questo senso, un indicatore prezioso e affidabile dello stato di salute dell’ambiente e del lavoro dei nostri apicoltori”.

Il Concorso è sostenuto anche da Regione Liguria attraverso i fondi del Programma OCM Miele e gode del patrocinio della Camera di Commercio di Genova e della Camera di Commercio Riviere di Liguria.