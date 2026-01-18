Cicciolin riceve le chiavi della città dal Sindaco: il Carnevale a Savona può iniziare (FOTO)

Cicciolin ha ricevuto le chiavi della città dal sindaco di Savona Marco Russo e il carnevale può iniziare.

Tanti i savonesi, molti bimbi e tante maschere in arrivo dalla Liguria, il Piemonte e la Lombardia, hanno accolto così la corte del re del carnevale savonese, interpretato da Davide Villani e può scattare la festa tanto attesa soprattutto dai più piccoli.

Cicciolin è stato accompagnato dalla "Scignua" e dalla sua corte fino al Molo Marinai d’Italia dove, come da antica tradizione, è avvenuto il bacio alla Torretta, simbolo di Savona.

È scattato poi il corteo, accompagnato dai tamburini e dagli sbandieratori, lungo il percorso che ha attraversato Via Paleocapa e Corso Italia e si è concluso in Piazza Sisto IV dove il primo cittadino ha consegnato le chiavi di Savona a Cicciolin.

Da quel momento Cicciolin è il Re del Carnevale e si impegna per portare momenti di serenità ed allegria nelle scuole, nei centri per anziani, nelle RSA, negli ospedali.

A marzo poi il re del carnevale riconsegnerà le chiavi al primo cittadino al Brandale e a seguire sarà organizzata per tutti i bambini una Pentolaccia.