Finale, tragedia nei boschi di San Bernardino: malore fatale per un cacciatore di 78 anni

Un pomeriggio di caccia si è trasformato in tragedia oggi sulle alture di Finale Ligure. A San Bernardino, V. S., classe 1947, è stato trovato senza vita in un’area boschiva, dove si trovava insieme ad altri cacciatori.

Sul posto sono intervenuti i volontari della Croce Bianca di Finale Ligure, i sanitari del 118, i Vigili del fuoco e i Carabinieri della Compagnia di Albenga.

Secondo le prime informazioni, l’uomo, residente a Feglino, sarebbe deceduto per un malore improvviso. Il corpo è stato rinvenuto da un altro partecipante alla battuta di caccia, verso la fine dell’attività.

L’allarme è scattato poco prima delle 15, ma i soccorsi sono stati attivati con difficoltà a causa della totale assenza di segnale telefonico nella zona. Solo una persona che si trovava all’esterno dell’area è riuscita a contattare i servizi di emergenza.

Nonostante la rapidità dei soccorsi, per l’uomo non c’è stato nulla da fare.