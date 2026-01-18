 / Cronaca

Cronaca | 18 gennaio 2026, 19:03

Finale, tragedia nei boschi di San Bernardino: malore fatale per un cacciatore di 78 anni

Il corpo è stato rinvenuto da un partecipante alla battuta di caccia, verso la fine dell’attività

Finale, tragedia nei boschi di San Bernardino: malore fatale per un cacciatore di 78 anni

Un pomeriggio di caccia si è trasformato in tragedia oggi sulle alture di Finale Ligure. A San Bernardino, V. S., classe 1947, è stato trovato senza vita in un’area boschiva, dove si trovava insieme ad altri cacciatori.

Sul posto sono intervenuti i volontari della Croce Bianca di Finale Ligure, i sanitari del 118, i Vigili del fuoco e i Carabinieri della Compagnia di Albenga. 

Secondo le prime informazioni, l’uomo, residente a Feglino, sarebbe deceduto per un malore improvviso. Il corpo è stato rinvenuto da un altro partecipante alla battuta di caccia, verso la fine dell’attività.

L’allarme è scattato poco prima delle 15, ma i soccorsi sono stati attivati con difficoltà a causa della totale assenza di segnale telefonico nella zona. Solo una persona che si trovava all’esterno dell’area è riuscita a contattare i servizi di emergenza.

Nonostante la rapidità dei soccorsi, per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GENNAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium