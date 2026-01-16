Incidente mortale a Vado Ligure, uomo investito sull'Aurelia con i suoi cani (FOTO E VIDEO)

Incidente mortale sull'Aurelia a Vado Ligure.

Un uomo, Giuliano Sommariva, è stato investito da un'auto sulle strisce pedonali nel tratto all'altezza del pontile Enel e dei Bagni Karibu.

La polizia stradale si è occupata di rilevare l'incidente e di ricostruire la dinamica e la polizia locale ha regolato il traffico a senso unico alternato.

L'investimento è avvenuto intorno alle 17.30. Sul posto sono intervenute la Croce Rossa di Quiliano e l'automedica India ma purtroppo per la persona investita non c'è stato nulla da fare.

Con l'uomo sono stati investiti anche i suoi due cani che sono stati portati in clinica dall'ambulanza veterinaria.

Turista di Pavia, con la moglie e i due animali a quattro zampe sostava con il proprio camper nell'area dedicata di fronte all'attraversamento pedonale.

"Ho sentito il botto e i cani che abbaiavano - le testimonianze di due uomini che hanno assistito al tragico incidente - Lui stava attraversamento la strada e stava portando i cani in spiaggia".

Dell'accaduto è stato informato il Pubblico Ministero Chiara Venturi.

Sul posto sono presenti le telecamere di videosorveglianza.

IN AGGIORNAMENTO