Fiamme a Savona: famiglia intossicata dal fumo, Vigili del fuoco intervenuti in via Montenotte

La notte scorsa, le squadre dei Vigili del fuoco sono intervenute in via Montenotte a Savona per un incendio sviluppatosi all’interno di un appartamento situato al sesto piano di un edificio residenziale.

L’allarme è stato lanciato poco prima di mezzanotte e mezza.

Nel rogo è rimasta coinvolta una famiglia composta da tre persone, che ha riportato lievi intossicazioni da fumo. Le persone sono state assistite immediatamente sul posto dai soccorritori della Croce Bianca di Savona. Le loro condizioni non risultano gravi.

Quella appena passata è stata una nottata intensa per i VIgili del fuoco di Savona, che sono intervenuti anche in via Brennero, per un incendio a due automobili (leggi QUI).