Investimento mortale sull'Aurelia, verrà svolta l'autopsia sul 68enne Giuliano Sommariva

Verrà svolta l'autopsia sul corpo del 68enne Giuliano Sommariva investito ieri sull'Aurelia a Vado Ligure.

A disporla la Procura di Savona con il Pubblico Ministero Chiara Venturi.

L'uomo che con la moglie sostava nell'area camper si era diretto verso la spiaggia nella zona dei Bagni Karibu per portare a passeggio gli animali a quattro zampe quando sulle strisce pedonali è stato travolto da un'auto che procedeva in direzione di Savona.

Il 68enne è stato colpito violentemente ed è stato sbalzato sul parabrezza insieme ai due cani per finire poi sull'asfalto. Per l'uomo purtroppo, soccorso in prima battuta da un'automobilista che procedeva in direzione Vado, non c'era più nulla da fare.

All'arrivo dell'ambulanza della Croce Rossa e dell'automedica era già morto a causa di una frattura cranica.

Sul posto la polizia locale si è occupata di regolare il traffico e la polizia stradale ha invece effettuato i rilievi del caso.

Una telecamera di videosorveglianza avrebbe ripreso l'impatto.

In prima battuta uno dei due cani ferito è stato trasportato con l'ambulanza veterinaria e in seguito è stato disposto anche il trasporto per il secondo animale. Secondo le prime informazioni sarebbero stati accertati nella clinica veterinaria di Savona problemi agli arti inferiori.

Sommariva, di Pavia, pensionato, ex autista di filobus, da anni veniva in vacanza nel savonese. Appassionato di pesca e di viaggi, da tempo girava in camper in compagnia della moglie e dei suoi cani.