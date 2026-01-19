Aerotermi ad acqua: quando convengono rispetto ad altre soluzioni in ambienti con soffitti alti

La climatizzazione di capannoni industriali, magazzini logistici, palestre, concessionarie e in generale di tutti gli edifici con soffitti alti è una delle sfide più complesse nella progettazione impiantistica moderna. In questo contesto, la scelta dei terminali di emissione del calore (e spesso anche del raffrescamento) incide in modo decisivo sui costi energetici, sul comfort degli occupanti e sulla flessibilità d’uso degli spazi.

Fra le diverse tecnologie disponibili, gli aerotermi ad acqua stanno assumendo un ruolo sempre più centrale, soprattutto in abbinamento a generatori efficienti come caldaie a condensazione e pompe di calore. Per imprenditori, responsabili di stabilimento, energy manager e progettisti termotecnici, comprendere quando questa soluzione risulta realmente conveniente rispetto ad alternative come radianti a pavimento, pannelli radianti a soffitto o generatori d’aria calda a gas è oggi una competenza strategica.

Contesto: perché gli aerotermi ad acqua sono tornati al centro dell’attenzione

Negli ultimi anni si è assistito a una convergenza di fattori normativi, tecnologici ed economici che ha rimesso gli aerotermi ad acqua al centro del dibattito impiantistico per gli edifici non residenziali. L’evoluzione più importante riguarda la decarbonizzazione del riscaldamento e la spinta, a livello europeo e nazionale, verso sistemi ad alta efficienza e alimentati da fonti rinnovabili.

Secondo l’Agenzia Internazionale dell’Energia, negli edifici non residenziali i consumi per riscaldamento e raffrescamento rappresentano mediamente tra il 40% e il 50% del fabbisogno energetico complessivo. In Italia, dati ENEA indicano che il settore terziario e industriale costituisce una quota significativa dei consumi termici nazionali, con un enorme potenziale di riduzione attraverso tecnologie più efficienti di generazione e distribuzione.

Gli aerotermi ad acqua, rispetto ai generatori d’aria calda a gas diretti, permettono di separare il sistema di generazione (caldaia, pompa di calore, rete di teleriscaldamento) dal terminale, rendendo l’impianto più flessibile e compatibile con le tecnologie future. In un contesto in cui si prevede un progressivo abbandono delle caldaie a combustibili fossili convenzionali nei prossimi decenni, questo aspetto diventa cruciale in ottica di investimento di lungo periodo.

Inoltre, l’integrazione tra sistemi radianti a bassa temperatura e tecnologie ad aria come gli aerotermi si sta diffondendo, soprattutto nei capannoni con zone a diversa destinazione d’uso (produzione, magazzino, uffici, aree di carico/scarico). In tali casi, un sistema di aerotermi modulabili per singola zona consente una regolazione fine e un controllo più granulare dei consumi.

Per approfondire le caratteristiche tecniche, i campi di applicazione e le soluzioni disponibili sul mercato, è utile considerare i principali produttori di aerotermi ad acqua che operano nel settore industriale e terziario.

Dati e trend: come cambia la climatizzazione degli edifici con soffitti alti

La domanda di sistemi di climatizzazione efficienti per ambienti con grandi volumi è in crescita costante. Secondo analisi di mercato europee sul settore HVAC pubblicate tra il 2022 e il 2023, il comparto delle soluzioni ad aria per capannoni e grandi spazi registra tassi di crescita annui compresi tra il 4% e il 6%, trainato soprattutto dalla logistica, dall’e-commerce e dalla riqualificazione del patrimonio industriale esistente.

Alcuni elementi di contesto utili:

● In Italia, una quota rilevante dei capannoni industriali è stata realizzata tra gli anni ’70 e ’90, spesso con altezze interne superiori a 6–7 metri, scarsa o nulla coibentazione e impianti termici datati.

● Le normative energetiche introdotte negli ultimi 15–20 anni hanno innalzato gli standard minimi di efficienza, ma una parte significativa del parco edifici produttivo è ancora dotata di generatori a combustibile fossile con rendimenti medi inferiori rispetto alle tecnologie attuali.

● Secondo dati Eurostat, il prezzo dell’energia per le imprese ha subito forti oscillazioni nell’ultimo decennio, con picchi rilevanti soprattutto negli anni 2021–2023. Questo ha reso evidente la vulnerabilità degli impianti termici inefficienti o poco flessibili.

In questo scenario, gli aerotermi ad acqua si inseriscono come elemento di equilibrio fra esigenze di investimento iniziale, rapidità di installazione e possibilità di adattare nel tempo il sistema di generazione: un aerotermo che oggi lavora con caldaia a gas a condensazione può, a parità di circuito idronico, essere alimentato domani da una pompa di calore o da una rete di teleriscaldamento, con interventi limitati sulla distribuzione.

Un altro trend rilevante riguarda il comfort termoigrometrico. In molte tipologie di attività (logistica farmaceutica, lavorazioni di precisione, assemblaggio elettronico) il controllo non solo della temperatura, ma anche della qualità e della distribuzione dell’aria è un requisito imprescindibile. Gli aerotermi, in quanto terminali ad aria forzata, consentono una miscelazione dell’aria interna più efficace rispetto a sistemi puramente radianti, riducendo stratificazioni termiche e differenze significative tra zona pavimento e zona soffitto.

Come funzionano gli aerotermi ad acqua in ambienti con soffitti alti

Un aerotermo ad acqua è, in sintesi, uno scambiatore di calore acqua-aria dotato di ventilatore. L’acqua calda (o fredda, nel caso di raffrescamento) proveniente dal generatore attraversa una batteria alettata; il ventilatore forza il passaggio dell’aria attraverso la batteria, che cede o assorbe calore, immettendo in ambiente aria riscaldata o raffrescata.

Nei capannoni con soffitti alti, il comportamento termico dell’aria è dominato dalla stratificazione: l’aria calda tende a salire verso l’alto, creando un gradiente di temperatura che può superare anche 1–2 °C per metro di altezza se non opportunamente gestito. Ciò significa che in un ambiente alto 8 metri, senza un adeguato rimescolamento, la differenza tra la temperatura a livello del pavimento e quella in prossimità del soffitto può raggiungere o superare gli 8–10 °C, con sprechi energetici consistenti.

Gli aerotermi, se dimensionati e posizionati correttamente, svolgono un duplice ruolo: da un lato forniscono la potenza termica necessaria a mantenere la temperatura di progetto nella zona occupata (tipicamente i primi 2 metri dal suolo); dall’altro inducono un rimescolamento dell’aria, riducendo il gradiente termico verticale. In alcuni casi, vengono integrati da destratificatori a soffitto, con funzioni specifiche di richiamo dell’aria calda verso il basso.

È importante distinguere fra la logica di funzionamento di un sistema aeraulico puro (come un’unità di trattamento aria con canalizzazioni) e quella degli aerotermi. Questi ultimi sono, in genere, sistemi decentralizzati: ogni apparecchio serve un’area limitata, con controllo locale o di zona. Questo consente di spegnere o modulare singole unità in funzione dell’occupazione, delle esigenze produttive o degli apporti interni (macchinari, radiazione solare, carichi dovuti al processo).

Confronto con altre soluzioni: quando l’aerotermo ad acqua è davvero conveniente

La valutazione di convenienza degli aerotermi ad acqua rispetto ad altre soluzioni non può prescindere dalle caratteristiche specifiche dell’edificio e dell’attività svolta. Tuttavia, è possibile individuare alcuni scenari ricorrenti in cui questa tecnologia risulta particolarmente vantaggiosa.

Confronto con impianti radianti a pavimento

Gli impianti radianti a pavimento sono spesso considerati la soluzione di riferimento per l’efficienza energetica, grazie alla bassa temperatura di esercizio e alla distribuzione uniforme del calore. Tuttavia, negli ambienti industriali con soffitti alti presentano alcune criticità:

● Tempi di risposta lenti: la massa del pavimento richiede tempo per riscaldarsi o raffrescarsi, rendendo poco agevoli le variazioni rapide di temperatura e la gestione di orari irregolari.

● Incompatibilità con alcune lavorazioni: carichi pesanti, scaffalature ancorate, macchinari fissati a terra possono limitare l’utilizzabilità del radiante o richiedere accorgimenti costruttivi.

● Interventi invasivi in caso di ristrutturazione: l’installazione o il rifacimento di un radiante implica, di norma, opere edili significative e tempi di cantiere più lunghi.

Gli aerotermi ad acqua, al contrario, hanno tempi di risposta rapidi, risultano meno invasivi sul piano edilizio e permettono una zonizzazione più spinta, con possibilità di riscaldare solo le aree effettivamente utilizzate. In presenza di attività discontinue o stagionali, questo aspetto può fare una differenza rilevante sui costi di esercizio.

Confronto con pannelli radianti a soffitto o a parete

I pannelli radianti a soffitto o parete riducono in parte il problema dell’inerzia del pavimento e possono operare a temperature relativamente basse. Tuttavia, negli edifici molto alti è spesso necessario installarli a quota elevata, con conseguente difficoltà di manutenzione e potenziale riduzione dell’efficacia percepita nella zona occupata, soprattutto in presenza di correnti d’aria o porte frequentemente aperte.

Inoltre, dove la geometria interna cambia spesso (spostamento di scaffalature, riconfigurazione delle linee produttive), i radianti fissi possono risultare meno flessibili rispetto agli aerotermi, che possono essere riposizionati o sostituiti con minori vincoli strutturali.

Confronto con generatori d’aria calda a gas diretti

I generatori d’aria calda alimentati direttamente a gas (es. generatori sospesi) sono stati a lungo la soluzione standard per molti capannoni. Presentano però diverse limitazioni nel contesto attuale:

● Minor flessibilità rispetto alle politiche di decarbonizzazione, perché il terminale è strettamente integrato con il generatore a combustibile fossile.

● Maggiore complessità autorizzativa e di manutenzione in relazione alla presenza di apparecchi a gas distribuiti in ambiente.

● Difficoltà di integrazione con pompe di calore o altre fonti rinnovabili.

Gli aerotermi ad acqua, separando generazione e emissione, consentono di migrare in futuro verso sistemi di produzione del calore più sostenibili senza sostituire necessariamente tutto il parco terminali. Ciò li rende attraenti per aziende che pianificano strategie ESG di medio-lungo periodo.

Rischi e criticità se non si interviene sugli impianti di grandi volumi

Mantenere impianti obsoleti o poco adatti a edifici con soffitti alti comporta diversi rischi, sia economici sia operativi. Tra i principali si possono evidenziare:

1. Sprechi energetici strutturali

Impianti non progettati per gestire la stratificazione dell’aria possono disperdere una quota rilevante di energia verso la parte alta del capannone, lasciando la zona occupata a temperature insufficienti o costringendo a sovralimentare il sistema per compensare. Ciò si traduce in bollette più elevate e in un peggioramento dell’impronta carbonica aziendale.

2. Comfort inadeguato e riduzione della produttività

Temperature disomogenee, correnti d’aria non controllate e difficoltà nel mantenere condizioni stabili possono incidere sulla salute e sulla produttività dei lavoratori. Studi in ambito ergonomico e di medicina del lavoro mostrano che il comfort termoigrometrico influisce in modo significativo sulle prestazioni, sulla concentrazione e sul rischio di errori.

3. Scarsa flessibilità operativa

Impianti poco modulabili obbligano a riscaldare o raffrescare l’intero volume anche quando l’attività è limitata a una sola porzione del capannone. Ciò diventa particolarmente penalizzante in contesti con turni ridotti, magazzini parzialmente utilizzati o aree a occupazione intermittente (ad esempio, zone di carico-scarico esposte all’esterno).

4. Rischi normativi e assicurativi

In presenza di apparecchi a gas datati o non più conformi agli standard attuali, possono emergere criticità legate alla sicurezza, con possibili impatti sulle polizze assicurative e sulle responsabilità del datore di lavoro. La mancata adeguata manutenzione o la non conformità a norme tecniche e disposizioni locali può diventare un elemento di rischio rilevante.

Opportunità e vantaggi degli aerotermi ad acqua in ottica di sistema

L’adozione di aerotermi ad acqua in ambienti con soffitti alti offre una serie di opportunità che vanno oltre il semplice risparmio in bolletta. La logica è quella di costruire un sistema impiantistico scalabile, aggiornabile e integrabile con altre tecnologie.

Riduzione dei costi operativi

Quando correttamente progettati (dimensionamento della potenza, numero di unità, layout, regolazione), gli aerotermi permettono di riscaldare in modo prioritario la zona effettivamente occupata, limitando sprechi nella parte alta dell’involucro. L’adozione di ventilatori ad alta efficienza e motori brushless può ridurre i consumi elettrici associati alla ventilazione rispetto alle vecchie soluzioni on/off.

Compatibilità con generazione ad alta efficienza

Un circuito idronico alimentato da caldaie a condensazione o pompe di calore consente di lavorare con temperature di mandata inferiori rispetto ai vecchi impianti, mantenendo comunque adeguata resa termica grazie alla superficie di scambio degli aerotermi. Questo è particolarmente rilevante laddove si voglia integrare la produzione di calore con sistemi solari termici o con pompe di calore aria-acqua e acqua-acqua.

Modularità e scalabilità

Gli aerotermi possono essere installati progressivamente, adeguando nel tempo la potenza installata alle effettive esigenze produttive. In fase di ampliamento del capannone o di cambio di destinazione d’uso, è possibile aggiungere o riposizionare le unità con interventi relativamente contenuti, senza dover ripensare interamente l’impianto.

Miglior controllo della qualità dell’aria interna

Pur non sostituendo un sistema di ventilazione meccanica dedicato, gli aerotermi, grazie alla circolazione d’aria che inducono, contribuiscono a evitare zone “morte” o ristagni d’aria, migliorando la distribuzione del calore e, in parte, anche la percezione di qualità dell’aria. In abbinamento a sistemi di VMC o unità di trattamento aria con filtrazione e rinnovo, possono supportare in modo efficace il mantenimento di condizioni igienico-sanitarie adeguate.

Aspetti normativi: cosa considerare nella scelta e nell’installazione

Nella progettazione e nell’installazione di impianti con aerotermi ad acqua per ambienti con soffitti alti è necessario considerare diversi livelli di normativa e di prescrizioni tecniche.

Normativa energetica degli edifici

Le disposizioni nazionali e regionali in materia di prestazioni energetiche degli edifici impongono limiti di trasmittanza dell’involucro e valori massimi di fabbisogno energetico. La scelta di terminali efficienti come gli aerotermi ad acqua, se integrata con un generatore ad alta efficienza e un buon isolamento dell’involucro, facilita il rispetto di tali requisiti e può agevolare l’accesso a eventuali incentivi per la riqualificazione energetica, laddove previsti.

Norme tecniche di riferimento

Gli aerotermi rientrano nel quadro delle apparecchiature HVAC e sono generalmente progettati e certificati secondo standard europei che ne definiscono requisiti di sicurezza, rendimento, emissioni sonore e resistenza meccanica. Per il progettista è essenziale verificare che i prodotti utilizzati rispettino le marcature obbligatorie e siano accompagnati da dichiarazioni di conformità aggiornate.

Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro

La normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro prevede l’obbligo di garantire condizioni microclimatiche adeguate, in funzione della tipologia di attività e del livello di sforzo fisico richiesto. Impianti mal progettati o non correttamente gestiti possono portare a situazioni di discomfort termico che, oltre a impatti sulla produttività, possono generare contestazioni o sanzioni in caso di ispezioni.

Adempimenti autorizzativi

Rispetto ai generatori diretti a gas collocati in ambiente, i sistemi con aerotermi ad acqua alimentati da generatori centralizzati possono presentare iter autorizzativi più lineari, soprattutto quando la centrale termica è collocata in locali tecnici dedicati e progettata secondo le norme di prevenzione incendi e sicurezza. Ciò non esonera naturalmente da verifiche presso gli enti competenti, ma spesso semplifica la gestione complessiva dell’impianto.

Linee guida operative per la progettazione in ambienti con soffitti alti

Per comprendere quando gli aerotermi ad acqua convengono realmente rispetto ad altre soluzioni, è utile sintetizzare alcune linee guida operative, basate sulla pratica progettuale e sulle buone prassi del settore.

1. Analizzare con precisione il profilo d’uso dell’edificio

Non basta conoscere il volume e le dispersioni termiche: occorre capire come viene utilizzato lo spazio, quali aree sono occupate in modo continuativo, dove si concentrano i carichi interni e con quale frequenza vengono aperti portoni o varchi verso l’esterno. Gli aerotermi risultano particolarmente adatti quando le zone da riscaldare o raffrescare sono variabili nel tempo o quando si vogliono privilegiare aree specifiche (linee produttive, baie di carico, zone di assemblaggio).

2. Progettare il layout degli aerotermi in funzione della stratificazione

La disposizione in pianta e in altezza degli aerotermi deve essere studiata per garantire un adeguato rimescolamento dell’aria. In ambienti particolarmente alti (oltre 8–10 metri) può essere opportuno valutare l’uso combinato di aerotermi e destratificatori. Una progettazione attenta tiene conto dei moti convettivi naturali, delle eventuali barriere (soppalchi, scaffalature alte) e delle correnti d’aria indotte da porte o portoni.

3. Integrare il sistema con una logica di regolazione evoluta

La convenienza reale si manifesta quando gli aerotermi sono governati da sistemi di regolazione che modulano portata d’acqua e velocità dei ventilatori in funzione della temperatura effettiva nelle zone occupate. Sensori distribuiti e logiche di zonizzazione consentono di evitare sovrariscaldamenti, ridurre i cicli di accensione-spegnimento e adattare la potenza erogata agli orari di produzione.

4. Valutare l’abbinamento con generazione a pompa di calore

Nei contesti con carichi termici annuali equilibrati tra riscaldamento e raffrescamento, o dove il raffrescamento è comunque necessario per processi o comfort estivo, l’utilizzo di pompe di calore aria-acqua o acqua-acqua in abbinamento ad aerotermi può risultare particolarmente competitivo. In questi casi è importante verificare che le temperature di esercizio degli aerotermi siano compatibili con i rendimenti ottimali delle pompe di calore, privilegiando soluzioni progettate per lavorare a medie/basse temperature.

5. Considerare la manutenzione e l’accessibilità

In ambienti industriali, l’accessibilità per la pulizia delle batterie, la verifica dei ventilatori e l’eventuale sostituzione dei componenti è un aspetto spesso sottovalutato in fase di progetto. Un layout che preveda adeguati spazi di manovra per piattaforme o scale mobili, nonché procedure di manutenzione programmate, preserva nel tempo l’efficienza dell’impianto e riduce il rischio di fermo impianto.

FAQ sugli aerotermi ad acqua in capannoni e grandi volumi

Gli aerotermi ad acqua sono adatti anche al raffrescamento estivo?

Sì, a condizione che siano alimentati da un generatore in grado di fornire acqua refrigerata (tipicamente una pompa di calore reversibile o un chiller). Va però considerato che, in modalità raffrescamento, occorre una progettazione accurata per evitare fenomeni di condensa indesiderata e per garantire una distribuzione dell’aria confortevole, evitando correnti fredde eccessive nella zona occupata.

In un capannone con produzione pesante conviene sempre sostituire un impianto radiante con aerotermi?

Non necessariamente. Gli impianti radianti possono rimanere vantaggiosi in alcuni contesti, ad esempio dove si richiede una temperatura del pavimento controllata o dove l’attività è continuativa e stabile nel tempo. Gli aerotermi risultano spesso più convenienti quando si cerca flessibilità, tempi di risposta rapidi e possibilità di modulare per zone in funzione dell’occupazione effettiva.

Qual è l’altezza massima oltre la quale gli aerotermi non sono più consigliati?

Non esiste un limite rigido, ma oltre i 10–12 metri di altezza la progettazione diventa più delicata e può rendersi necessario l’impiego combinato di aerotermi, destratificatori e, in alcuni casi, soluzioni miste con canalizzazioni. In queste situazioni è fondamentale un calcolo dettagliato dei moti d’aria e della stratificazione, spesso supportato da simulazioni fluidodinamiche o da esperienze pregresse in edifici simili.

Conclusioni: verso impianti più flessibili ed efficienti per i grandi volumi

Gli aerotermi ad acqua rappresentano oggi una delle soluzioni più equilibrate per il riscaldamento (e, ove richiesto, il raffrescamento) di ambienti con soffitti alti. La loro convenienza emerge in modo particolare quando si considerano non solo i costi di investimento iniziale, ma l’intero ciclo di vita dell’impianto: possibilità di migrare verso generatori più efficienti e sostenibili, flessibilità nella gestione delle zone, adattabilità a scenari produttivi in evoluzione.

Per aziende, proprietari immobiliari e professionisti del facility management, la scelta di un sistema con aerotermi ad acqua non dovrebbe essere vista come una semplice alternativa “più moderna” ai generatori d’aria calda tradizionali, ma come un elemento di una strategia energetica complessiva. Una valutazione accurata delle caratteristiche dell’edificio, delle lavorazioni svolte e degli obiettivi di sostenibilità permette di capire se e quanto questa tecnologia possa generare vantaggi economici, ambientali e operativi nel medio-lungo periodo.

In fase di decisione è consigliabile confrontarsi con progettisti termotecnici ed esperti di efficienza energetica, analizzando scenari comparativi tra diverse soluzioni (radianti, ad aria, ibride) e simulando il comportamento dell’impianto nelle condizioni reali di utilizzo. Solo attraverso questo approccio integrato gli aerotermi ad acqua potranno esprimere appieno il loro potenziale nei capannoni industriali, nei magazzini logistici e in tutti quegli ambienti dove l’altezza interna, da problema, può diventare un’opportunità di progettazione intelligente.



















Informazioni fornite in modo indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le parti. Contenuti riservati a un pubblico maggiorenne.