Ripresa lavori Aurelia Bis, il Sindaco Russo attendista: "Alle parole seguano i fatti"

"Senza illuderci troppo confidiamo però che alle parole seguano i fatti".

È attendista il Sindaco di Savona Marco Russo e spera ora in risposte concrete per veder ripartire al più presto l'infinito cantiere dell'Aurelia Bis.

Questa mattina si è svolto il vertice con Anas, la Regione e i tre sindaci di Albisola Superiore, Albissola Marina e del capoluogo sul futuro del l'infrastruttura ed è stata annunciata una ripartenza dei lavori alla fine del mese di marzo con gli interventi affidati alla ditta Invitech seconda classificata nel bando.

"Il cantiere fermo dell’Aurelia Bis ormai è una ferita per il nostro territorio. La situazione ha superato la soglia di tolleranza - precisa il primo cittadino savonese - Nella riunione di oggi, tuttavia, Anas ci ha dimostrato la volontà di accelerare effettivamente i tempi del cantiere".

"Nell’incontro, infatti, Anas ci ha aggiornato, come avevamo richiesto, sull’iter di sostituzione dell’impresa esecutrice, riferendoci che conta di far riprendere i lavori entro fine marzo. Il cronoprogramma potrà essere definito non prima della fine di febbraio, quando la nuova impresa verrà ufficialmente incaricata - continua Russo - La riunione è stata anche il primo incontro del tavolo tecnico che avevamo richiesto, nel corso del quale si sono cominciati ad affrontare tutti i temi relativi all’impatto del cantiere sull’abitato di La Rusca, Valloria e delle Albisole, temi che verranno ripresi a breve con i tecnici dei Comuni".

"Confidiamo che la buona impressione dell’incontro di oggi venga confermata dai fatti, anche perché Anas, con Regione e Ministero, sono perfettamente consapevoli che non sono più possibili ulteriori rallentamenti o altri stop del cantiere" conclude il Sindaco di Savona.