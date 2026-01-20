Vento e mastelli in mezzo alla strada a Savona, Russo striglia Sea-s: "Scene non accettabili, necessario che queste situazioni vengano gestite meglio di così"

“Le scene dei mastelli e della plastica che volano non sono accettabili. E’ vero che sono stati due giorni di burrasca, ma è anche noto che a Savona il vento non è un fatto eccezionale”.

Sono le parole del sindaco Marco Russo a commento dei disagi che si sono verificati in queste ore in città a causa del maltempo e del forte vento arrivato persino a 74 km/h nel comune capoluogo che hanno portato i cittadini ad aspre critiche sui social e persino ad un pizzico di ironia (leggi QUI).

"Stiamo affrontando una transizione molto complessa, ma fondamentale per la città. E’ necessario, dunque, che queste situazioni vengano gestite molto meglio di così” ha aggiunto il primo cittadino.

“E’ da novembre che ne parliamo - commenta invece l’Assessore Barbara Pasquali - quindi la società doveva mettersi nelle condizioni di evitare o, comunque limitare fortemente, i problemi che si sono verificati in questi due giorni”.

"Apprezzo le parole del sindaco e dell’assessore ma la mia domanda,e credo quella di molti cittadini è: E Quindi? Cosa vogliamo fare? Ci siamo forse scordati che Sea-s è per il 51% del Comune, facciano qualcosa. Abbastanza velocemente, grazie" il commento del consigliere della Lega Maurizio Scaramuzza.