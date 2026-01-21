 / Attualità

Attualità | 21 gennaio 2026, 15:46

Bardineto, cane abbandonato legato a un palo con un sacco di croccantini: scatta la denuncia sui social

L’animale è stato ritrovato la mattina del 20 gennaio lungo la strada che collega il comune valbormidese a Castelvecchio di Rocca Barbena

Bardineto, cane abbandonato legato a un palo con un sacco di croccantini: scatta la denuncia sui social

Un cane è stato trovato abbandonato e legato a un palo, con un sacco di croccantini accanto, lungo la strada tra Castelvecchio di Rocca Barbena e Bardineto. L’episodio è avvenuto la mattina del 20 gennaio ed è stato denunciato sulla pagina Facebook del Canile di Savona.

Secondo quanto riportato, l’animale è stato notato da un ragazzo che transitava lungo la strada. “Per quanto mi riguarda, quando avrò tutto chiaro, andrò dai Carabinieri di Bardineto e contatterò la Protezione Animali perché si proceda a fare una denuncia. È una vergogna”, ha scritto l’autore della segnalazione sui social.

Il post è rapidamente diventato virale, suscitando numerosi commenti di condanna nei confronti di chi ha legato il cagnolino al palo. La vicenda riaccende il dibattito sul rispetto e la tutela degli animali domestici e sulla necessità di punire chi li abbandona.

L'animale è stato poi recuperato e trasferito al canile di Enesi, in buone condizioni.

Graziano De Valle

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GENNAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium