Bardineto, cane abbandonato legato a un palo con un sacco di croccantini: scatta la denuncia sui social

Un cane è stato trovato abbandonato e legato a un palo, con un sacco di croccantini accanto, lungo la strada tra Castelvecchio di Rocca Barbena e Bardineto. L’episodio è avvenuto la mattina del 20 gennaio ed è stato denunciato sulla pagina Facebook del Canile di Savona.

Secondo quanto riportato, l’animale è stato notato da un ragazzo che transitava lungo la strada. “Per quanto mi riguarda, quando avrò tutto chiaro, andrò dai Carabinieri di Bardineto e contatterò la Protezione Animali perché si proceda a fare una denuncia. È una vergogna”, ha scritto l’autore della segnalazione sui social.

Il post è rapidamente diventato virale, suscitando numerosi commenti di condanna nei confronti di chi ha legato il cagnolino al palo. La vicenda riaccende il dibattito sul rispetto e la tutela degli animali domestici e sulla necessità di punire chi li abbandona.

L'animale è stato poi recuperato e trasferito al canile di Enesi, in buone condizioni.