Spotorno, nasce la raccolta firme a sostegno del nuovo Pud. E Fiorini incassa il "si" anche da Alessandro Gassman

Mentre procede il percorso nelle sedi istituzionali definito dall’Amministrazione comunale, che nella giornata di lunedì ha incontrato le rappresentanze del Tavolo del Turismo e che tra una settimana vedrà l’assemblea pubblica dedicata, la discussione sul nuovo Piano di utilizzo del Demanio a Spotorno si fa sempre più accesa anche via etere.

Non si contano ormai più i post dedicati al tema della riorganizzazione del litorale sui social, in particolare nei gruppi Facebook dedicati alla cittadina del Golfo dell’Isola con un dibattito anche molto articolato tra le parti. Parti che stanno anche cercando, in questi giorni, di sintetizzare una posizione unitaria, ciascuna per la propria posizione.

E' il caso delle raccolte firme lanciate sulla piattaforma change.org che, dopo l’iniziativa in sostegno del mondo balneare al grido di "Salviamo il turismo di qualità a Spotorno", ha visto spuntare un’altra campagna, stavolta di segno opposto e dal titolo "Sostenere l’aumento delle spiagge libere a Spotorno".

Sono quasi mille le firme raccolte da quest'ultima petizione online, dove i proponenti sostengono che l’aumento della percentuale delle spiagge libere pensata dall’Amministrazione "potrebbe alleggerire il peso economico per molte famiglie e turisti" nel fruire del mare spotornese. "Favorire l’accesso al mare senza dover spendere una fortuna - si legge - è un diritto che dovrebbe essere garantito a tutti. Con questa iniziativa, non solo sosteniamo il turismo locale, ma promuoviamo l'uguaglianza e l'accessibilità".

"L’implementazione di questa norma non è solo un’opportunità per migliorare la qualità della vita nel nostro Comune, ma un investimento nel potenziale turistico di Spotorno" continua ancora la petizione online, mettendo sul piatto un tema di costi all’utenza che ha avuto altri riscontri favorevoli.

Su tutti quello dell’attore Alessandro Gassman che, sul proprio profilo social, ha voluto tributare un plauso al primo cittadino Fiorini: "Ci vuole onestà e coraggio per prendere decisioni così utili ed importanti per le persone che non possono permettersi di pagare un ombrellone al mare. Semplice rispetto della legge e attenzione per i più deboli. Complimenti".