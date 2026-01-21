Carcare, incontro pubblico dell’Amministrazione Mirri: bilancio di metà mandato e il punto sulla nuova passerella

L’Amministrazione comunale di Carcare, guidata dal sindaco Mirri, incontra la cittadinanza per fare il punto su due anni e mezzo di mandato. L’appuntamento è per giovedì 22 alle ore 17,30, al centro polifunzionale di Carcare, per una conferenza stampa pubblica aperta a tutta la popolazione.

L’incontro è occasione di confronto durante il quale illustrato in modo dettagliato il lavoro svolto dall’amministrazione fino ad oggi, i risultati raggiunti e le azioni previste da qui alla conclusione del mandato. Sarà inoltre l’occasione per approfondire le principali scelte amministrative compiute e per delineare le prospettive future del Comune.

Tra i temi centrali dell’incontro ci sarà la realizzazione della nuova passerella sul fiume Bormida, un progetto di particolare interesse per la comunità. L’Amministrazione illustrerà i costi dell’opera, le modalità di finanziamento e i tempi previsti per la sua realizzazione, fornendo anche un aggiornamento sulla situazione attuale. In particolare, verrà fatto il punto sui due ricorsi pendenti – uno presentato da un condominio e l’altro da un privato cittadino – che incidono sull’iter del progetto.

Alla riunione parteciperanno tutti gli assessori, il vicesindaco e il sindaco, che interverranno per presentare le rispettive deleghe e rispondere alle domande dei cittadini, favorendo un dialogo diretto e costruttivo.

L'incontro sarà moderato da Elena Romanato di Savonanews.it, che accompagnerà il dibattito e coordinerà gli interventi. L’Amministrazione invita tutta la cittadinanza a partecipare.