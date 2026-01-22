Cambio al vertice dei vigili del fuoco provinciali: arriva il comandante Alessandro Segatori

Cambio al vertice del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Savona.

Dal primo febbraio l'attuale comandante, l'ingegnere Giuseppe Di Maria si trasferirà al Comando di Massa Carrara e a Savona arriverà l'ingegnere Alessandro Segatori.

Di Maria, per 25 anni dal 2004 al 2019, nel comando di Imperia, era arrivato nel savonese nel dicembre del 2022 subentrando a Emanuele Gissi.

Segatori, genovese, era alla guida del Comando provinciale di Piava dal 2023 e in precedenza era stato comandante dal 2021 a Biella. Assunto nei vigili del fuoco dal 1994, dal 2019 ha la qualifica di primo dirigente ed è stato vice comandante a Torino.

Ieri il Presidente della Provincia Pierangelo Olivieri ha avuto in visita il Comandante Di Maria per salutarlo prima del suo trasferimento.

"Un incontro di saluto e, al contempo, di ringraziamento, che ha inteso valorizzare l’efficacia della cooperazione tra gli Enti, consolidata in stretto coordinamento con Tutte le altre Forze dell’Ordine e sotto la regia della Prefettura, a presidio della tutela dei beni e dell’ambiente, lungo la fascia costiera e nell’entroterra, e delle attività di difesa civile e di prevenzione incendi" spiega il numero uno di Palazzo Nervi.