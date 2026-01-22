 / Attualità

Il carcarese Arrigo Cirio porta la Val Bormida alla Ruota della Fortuna: è il nuovo campione

Si è aggiudicato 23.600 euro e, alla Ruota delle Meraviglie, ha indovinato due frasi su tre in 60 secondi, sfiorando i 200mila euro

Questa sera, il telequiz di Canale 5 La Ruota della Fortuna ha visto protagonista Arrigo Cirio,  concorrente di Carcare, che ha portato la Val Bormida sotto i riflettori nazionali. Tra sorrisi e colpi di scena, Cirio ha dimostrato prontezza e determinazione, affrontando con sicurezza le sfide tra ruote e lettere.

“In questo momento Arrigo Cirio, un carcarese, è alla Ruota della Fortuna: in TV con Gerry Scotti su Canale 5”, ha scritto il sindaco Rodolfo Mirri sui social, esprimendo orgoglio per la partecipazione del concittadino.

A fare da cornice alla sfida sono stati, come di consueto, Gerry Scotti e Samira, che hanno accompagnato i concorrenti con battute, incoraggiamenti e qualche classico siparietto, conquistando il pubblico da casa.

Dopo qualche errore iniziale, Cirio ha chiuso in grande stile, aggiudicandosi la puntata e diventando il nuovo campione, con un montepremi totale di 23.600 euro. Ha poi affrontato il gioco della Ruota delle Meraviglie, indovinando due frasi su tre in 60 secondi e sfiorando il premio massimo della busta da 200mila euro.

Graziano De Valle

