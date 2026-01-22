Memoria, Gruppo Pd: “Coltivare la memoria dovere civico e istituzionale, antidoto all’indifferenza”



“Coltivare la memoria è un dovere civico e istituzionale, antidoto all’indifferenza, che deve tradursi in consapevolezza, trasmissione alle nuove generazioni dei valori della democrazia e vigilanza costante contro ogni forma di odio, razzismo, antisemitismo e negazione dei diritti fondamentali".

Così il gruppo consiliare del Partito Democratico in occasione della seduta solenne del consiglio regionale per la Giornata della Memoria.

"Come Gruppo Pd in Regione ribadiamo con forza l’importanza della Memoria, che non è solo un momento di commemorazione, ma un richiamo collettivo alla responsabilità, alla coscienza civile e all’impegno quotidiano per la difesa dei diritti e della dignità umana. In un tempo segnato dal riemergere di linguaggi d’odio, pericolose semplificazioni, conflitti; ricordare ci richiama a un compito preciso: fare della memoria uno strumento attivo, capace di orientare le scelte politiche, culturali e sociali del presente, affinché quanto è accaduto non si ripeta mai più”, concludono.