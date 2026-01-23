Maltempo nel weekend con neve anche a bassa quota e piogge

Fine settimana caratterizzato dal passaggio di rapide perturbazioni, con neve fino in pianura e piogge ma non continue come il fine settimana passato. Migliora da lunedì.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione

Da oggi venerdì 23 a domenica 25 gennaio

Cielo prevalentemente molto nuvoloso o coperto, nevicate a partire da oggi pomeriggio fino adomenica mattina con temporanee pause sulle Alpi che scenderanno fino ai fondovalle. Nevicate anche su Appennino ligure con possibile pioggia gelata a causa degli sbalzi di temperatura in quota. Pioggia mista anche a neve in pianura su settori orientali e alessandrino oggi, piogge irregolari altrove.

Neve fino in pianura tra sabato sera e domenica notte su cuneese, altrove dovrebbe essere per lo più pioggia. Piogge su Liugria, più intense sui settori orientali.

Temperature sotto la media del periodo, con massime in pianura non oltre i 4/5 °C e minime tra -1/+1 °C, mentre sulle coste massime tra 8/10 °c e minime tra attorno 5/7 °C.

Venti assenti o deboli variabili su pianure, deboli o localmente moderati settentrionali su savonese e genovese.

Da lunedì 26 gennaio

Temporaneo miglioramento ma in un contesto ancora di atmosfera instabile, per cui ci aspettiamo il passaggio di altre perturbazioni, di cui la prima probabilmente tra martedì e mercoledì porterà altra neve fino al piano. Evoluzione ancora da confermare nei prossimi aggiornamenti. L'unica quasi certezza è che le temperature saranno ancora sotto la media, tranne martedì in cui ci sarà una temporanea risalita.

