Proteste in Iran e manifestazioni in Italia, la Lega presenta un Odg di sostegno in Consiglio Regionale

Sostegno al popolo iraniano che manifesta contro il regime islamico e solidarietà alla comunità iraniana presente in Liguria.

Queste le proposte contenute nell'ordine del giorno depositato in Regione Liguria dal gruppo della Lega a firma dei consiglieri regionali Sara Foscolo, capogruppo in Consiglio regionale, e Armando Biasi, presidente della III Commissione Attività produttive.

Nel documento, la Lega esprime “solidarietà alla Comunità ligure iraniana, che domani scenderà di nuovo in piazza a Genova con lo slogan ‘Make Iran Great Again’ e una ‘Marcia per la Libertà’ da Caricamento a De Ferrari”, e ribadisce il proprio “sostegno al coraggioso Popolo iraniano che, rischiando la vita, manifesta nelle città dell’Iran contro il regime islamico degli ayatollah”.

Secondo quanto dichiarato dai due consiglieri, l’ordine del giorno – che il gruppo auspica possa essere approvato all’unanimità – ha l’obiettivo di sostenere “in ogni sede l’azione diplomatica del Governo contro i responsabili di morti e violenze in Iran”, promuovendo anche “efficaci sanzioni contro il regime islamico”. Nel testo viene inoltre condannata “l’inaccettabile repressione di inaudita violenza”, con riferimento a un bilancio di vittime che, secondo quanto riportato, ammonterebbe a circa 12 mila morti.

L’atto impegna la Giunta regionale a sostenere “il coraggioso popolo iraniano e ogni percorso finalizzato alla tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali”, nonché ad appoggiare “le iniziative sul territorio ligure promosse dalle associazioni della diaspora iraniana”. Nel documento si chiede di ribadire infine che “Regione Liguria sarà sempre dalla parte della democrazia e contro ogni forma di dittatura”.