Case della Comunità: l’Asl2 cerca medici per rafforzare i servizi sul territorio

Le Case della Comunità sono strutture sanitarie nate per avvicinare i servizi di cura ai cittadini. Come previsto dal Decreto Ministeriale 77 del 2022, rappresentano luoghi facilmente riconoscibili e raggiungibili, dove le persone possono rivolgersi per i principali bisogni di salute, sia sanitari sia sociosanitari, trovando anche un collegamento diretto con i servizi sociali.

L’obiettivo è offrire un’assistenza più vicina, continua e integrata, riducendo il ricorso improprio ai pronto soccorso e migliorando la presa in carico dei pazienti sul territorio. In questo modello, il ruolo dei medici è fondamentale: nelle Case della Comunità di tipo “Hub” è prevista la presenza medica 24 ore su 24, sette giorni su sette, mentre nelle strutture “Spoke” il servizio è garantito per 12 ore al giorno, sei giorni alla settimana.

Ma uno degli ostacoli principali alla piena attuazione di questo modello sarebbe rappresentato dalla difficoltà nel reperire personale sanitario, medici e infermieri. Una criticità che riguarda non solo la Liguria, ma gran parte del territorio nazionale.



er rendere operative queste strutture che dovranno essere tutte operative entro fine marzo, l’ASL 2 Liguria ha pubblicato un avviso per la ricerca di medici disponibili a svolgere attività di assistenza primaria con incarichi a ore. L’impegno richiesto varia da un minimo di 4 ore settimanali fino a un massimo di 38 ore, con la possibilità di arrivare a 48 ore settimanali in casi specifici e per periodi limitati.

Le sedi interessate dall’avviso sono: la Casa della Comunità di Albenga (Hub), Pietra Ligure (Spoke), Finale Ligure (Hub), Vado Ligure (Spoke), Savona (Hub) e Cairo Montenotte (Hub). L’iniziativa punta a rafforzare la presenza medica sul territorio e a rendere pienamente operative le Case della Comunità, contribuendo al miglioramento dell’accessibilità e della continuità delle cure per i cittadini. All'11 gennaio quelle aperte sono quelle di Asl 2: Albenga, Finale ligure e entro il 31 marzo è prevista l'apertura di quelle di Cairo Montenotte, Savona – via Collodi, Pietra Ligure, Vado Ligure.