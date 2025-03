Zuccarello, al via la demolizione dell’ex caserma dei Carabinieri: verrà costruita la nuova scuola (FOTO e VIDEO)

Dopo il recupero del centro storico avvenuto qualche anno fa a Zuccarello, arriva un'altra grande opera pubblica: la nuova scuola. Sono iniziati i lavori di demolizione dell’ex caserma dei Carabinieri in via Tornatore 198, per lasciare spazio alla costruzione di un moderno edificio scolastico.

La nuova scuola, finanziata con 2 milioni di euro di fondi Pnrr, avrà una superficie di circa 900 metri quadri su due livelli: il piano terra ospiterà la scuola dell’infanzia e gli spazi comuni come dormitorio, mensa e cucina; al primo piano troverà posto la scuola primaria. Il progetto prevede anche un’area verde circostante e una terrazza con vegetazione sul tetto.

L’appalto è stato affidato all’Impresa Edile Mainetto Bartolomeo di Villanova d’Albenga e i lavori dovranno concludersi entro il 31 marzo 2026, per consentire l’avvio delle lezioni nell’anno scolastico 2026-2027.

Zuccarello, uno dei borghi più belli d’Italia, accoglie bambini di 4 comuni delle vallate Neva e Pennavaire e anche dai comuni costieri. Il numero di iscritti è in costante aumento e questa nuova struttura permetterà di rispondere alle esigenze di un territorio che vuole investire nei servizi per le famiglie. “Ci stiamo impegnando in questa pratica da tre anni e mezzo, lavorando senza sosta con tutti gli enti coinvolti – spiega il sindaco Claudio Paliotto –. Questo progetto dovrebbe invogliare sempre più famiglie a venire ad abitare a Zuccarello, garantendo un’istruzione di qualità in un ambiente sicuro e moderno”.

La zona in cui sorgerà la nuova scuola è sottoposta a vincolo paesistico-ambientale, trovandosi nel territorio di notevole interesse pubblico dell’Alta Valle del Neva. L’obiettivo del progetto è mantenere armonia con il contesto storico medievale del borgo. “L’edificio si integrerà perfettamente nel nostro paesaggio – aggiunge il sindaco – sarà moderno ma rispettoso dell’identità del luogo, con aule luminose, terrazze verdi e un alto livello di efficientamento energetico”.

La nuova locazione del complesso sarà adiacente al grande parcheggio in località Balzo che migliorerà la sicurezza nelle fasi di entrata e uscita dei bambini e della sosta dei scuolabus e dei genitori risolvendo una criticità dell’attuale scuola, situata a bordo strada. Inoltre, l’edificio garantirà standard di sicurezza all’avanguardia per i piccoli alunni. “La scuola è una priorità per noi – sottolinea Paliotto – e questa struttura non sarà solo un luogo di apprendimento, ma un punto di riferimento per tutta la comunità”.

“Trovare il giusto finanziamento è stato il frutto di una ricerca approfondita – spiega il vicesindaco con delega ai Lavori Pubblici Luca Gardella –. Grazie impegno e determinazione, tra un anno avremo una scuola all’avanguardia sotto ogni punto di vista e l'attuale edificio scolastico, costruito agli inizi degli anni '70, verrà in futuro riqualificato e meglio integrato nel contesto paesaggistico che lo circonda. Cogliamo l’occasione per scusarci anticipatamente con i nostri concittadini per i disagi che, inevitabilmente, ci saranno durante la realizzazione dell' opera”.

Sindaco e vicesindaco esprimono un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione del progetto: “Un grazie a tutto il personale degli uffici e non solo che ha lavorato instancabilmente, al RUP architetto Ivano Cha, al dottor Andrea Siffredi e al geometra Antonello Enrico per aver seguito le prime fasi del progetto, la segretaria comunale Rosa Puglia e l’architetto Rossi. Sappiamo perfettamente quanto lavoro hanno svolto e quanto impegno ancora dovranno metterci”.