Cronaca | 01 febbraio 2026, 15:20

Albisola, senza documenti tenta la fuga durante un controllo: denunciato

Dopo alcune centinaia di metri, è stato raggiunto e bloccato dai militari

Durante un controllo di routine ad Albisola Superiore, i carabinieri hanno fermato un uomo, extracomunitario, che risultava sprovvisto di documenti. 

Alla richiesta di identificazione, l’uomo si è dato alla fuga a piedi per le vie albisolesi.

Dopo alcune centinaia di metri, è stato raggiunto e bloccato dai militari, quindi condotto in caserma.

Sottoposto a fotosegnalamento, è stato denunciato.

La presenza dei carabinieri e l'inseguimento non sono passati inosservati da parte di chi ha assistito all'accaduto.

Luciano Parodi

