Albisola, senza documenti tenta la fuga durante un controllo: denunciato

Durante un controllo di routine ad Albisola Superiore, i carabinieri hanno fermato un uomo, extracomunitario, che risultava sprovvisto di documenti.
Alla richiesta di identificazione, l’uomo si è dato alla fuga a piedi per le vie albisolesi.
Dopo alcune centinaia di metri, è stato raggiunto e bloccato dai militari, quindi condotto in caserma.
Sottoposto a fotosegnalamento, è stato denunciato.
La presenza dei carabinieri e l'inseguimento non sono passati inosservati da parte di chi ha assistito all'accaduto.