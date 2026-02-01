Albisola, senza documenti tenta la fuga durante un controllo: denunciato

Durante un controllo di routine ad Albisola Superiore, i carabinieri hanno fermato un uomo, extracomunitario, che risultava sprovvisto di documenti.

Alla richiesta di identificazione, l’uomo si è dato alla fuga a piedi per le vie albisolesi.

Dopo alcune centinaia di metri, è stato raggiunto e bloccato dai militari, quindi condotto in caserma.

Sottoposto a fotosegnalamento, è stato denunciato.

La presenza dei carabinieri e l'inseguimento non sono passati inosservati da parte di chi ha assistito all'accaduto.