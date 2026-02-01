 / Cronaca

Cronaca | 01 febbraio 2026, 12:20

Maltempo, nell'entroterra savonese in arrivo l'allerta gialla per neve

Scatterà dalle ore 21 di domani, lunedì 2 febbraio

Maltempo, nell'entroterra savonese in arrivo l'allerta gialla per neve

Arpal ha emesso allerta gialla per neve sui versanti padani di ponente (Zona D, che include l’entroterra savonese fino alla Val Bormida e la Valle Stura) dalle ore 21 di domani, lunedì 2 febbraio.

Situazione meteo

Nella giornata di lunedì sono previste nubi e precipitazioni sparse su tutta la regione. Dal pomeriggio le piogge diventeranno più diffuse, con abbassamento dello zero termico nelle zone interne.

Neve e ghiaccio

In serata sono attese deboli nevicate nell’entroterra, con quota neve in calo fino al suolo su Zona D, parte orientale di Zona E e interno di Zona B. Possibili fenomeni di gelicidio o pioggia congelata.

Le nevicate proseguiranno anche nella notte e nella mattina di martedì 3 febbraio. Sul centro della regione piogge deboli o moderate.

Possibile disagio per freddo, soprattutto nell’interno.

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A FEBBRAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium