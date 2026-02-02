Torna la neve a bassa quota, MeteoValbormida: "Sarà bagnata e pesante"

Una nuova perturbazione è attesa oggi in Val Bormida, con la possibilità di nuove nevicate anche a quote basse.

Per fare chiarezza sull’evoluzione del quadro meteo, abbiamo interpellato MeteoValbormida, community che è ormai diventata un punto di riferimento per quasi ventimila appassionati locali.

"La previsione è confermata – spiegano dalla community –. Oggi sarà una giornata con qualche pioviggine o debole nevischio oltre i 700-800 metri, con lunghe pause. Questi fenomeni agiranno soprattutto sul Genovesato".

Il cambiamento più significativo è però atteso in serata. "Entrerà la vera perturbazione – proseguono – che porterà neve inizialmente a 500-700 metri, in calo fino al fondovalle. Si tratterà di neve bagnata e pesante un po’ ovunque".

Le precipitazioni sono attese nelle prime ore di domani, tra le 7 e le 8 del mattino. "Martedì la situazione sarà comunque asciutta, prima dell’arrivo di un nuovo treno perturbato atteso per mercoledì", concludono da MeteoValbormida.