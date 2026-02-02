Trofeo Laigueglia ad Albenga, Confcommercio: “Commercianti penalizzati”. Il sindaco difende la scelta

Malcontento tra le attività di Laigueglia per la scelta di spostare la partenza del Trofeo Laigueglia ad Albenga, al punto da ipotizzare una protesta e chiudere le attività per il 4 marzo, giornata dell’evento sportivo.

Bar, ristoranti, focaccerie e altre attività commerciali temono di veder sfumare le possibilità di una buona giornata di lavoro in un periodo già così critico per il tessuto commerciale del borgo. A farsene portavoce è il presidente di Confcommercio Ponente Daniele Ziliani: "Non è stata data la possibilità di evidenziare che perdendo logisticamente proprio la partenza della gara si rischierà di spostare da Laigueglia la gran parte dei turisti ed appassionati di ciclismo che già dal mattino erano soliti arrivare nel borgo per seguire le fasi iniziali della corsa, per poi rimanervi tutta la giornata in attesa dell'arrivo. Questo, come ovvio, portando i benefici commerciali che da questo tipo di eventi gli operatori dei diversi settori avrebbero potuto trarre frutto".

"La scelta sembra condizionata dal seguire innanzitutto un risparmio economico senza valutare altri aspetti, non meno rilevanti, come l'attenzione verso le realtà imprenditoriali del paese, per le quali anche cambiamenti come questo, temiamo possano portare più danni che benefici. Il rammarico maggiore - continua Ziliani - è che nonostante gli evidenti esempi di collaborazione che garantiamo all'Amministrazione, non ci sia stata alcuna considerazione per valutare scelte di percorso e prospettiva così importanti per il paese".

"Nulla, quindi, verso l'Amministrazione di Albenga che ha saputo cogliere l'occasione per dare evidenza alla proria città attraverso un evento di notorietà internazionale. Come Confcommercio auspichiamo che realtà Amministrative vicine possano unirsi per dare insieme maggiori occasioni di promozione turistica e sviluppo commerciale ai comprensori territoriali di appartenenza. Sicuramente con un maggior coinvolgimento di tutte le parti si sarebbero potuti identificare percorsi più utili per tutti".

A ridimensionare la polemica e spiegare le ragioni della decisione è il sindaco di Laigueglia Giorgio Manfredi: “Ritengo che chi esprime perplessità sulla scelta della partenza del Trofeo Laigueglia da Albenga e non dal nostro Borgo Marinaro sia solo una piccola frangia di cittadini che, giustamente legata alle tradizioni, è preoccupata delle sfide che l’evoluzione del turismo del futuro ci porta ad affrontare”.

“Se vogliamo davvero vincere questa sfida – prosegue - dobbiamo "fare sistema", creare collaborazioni economico-organizzativa fra Enti Pubblici, come ormai avviene spesso anche nelle grandi manifestazioni sportive, la Milano-Sanremo, il Giro d'Italia e le prossime olimpiadi invernali di Milano-Cortina, solo per citarne alcune”.

“Per garantire l’elevato livello della competizione (il Torfeo è classificato come gara UCI ProSeries 1.Pro), il Comune avrebbe dovuto tagliare fondi a tutte le altre manifestazioni turistiche oppure 'mettere le mani in tasca ai laiguegliesi' con inasprimento di imposte e tasse, cosa che la nostra Amministrazione non intende assolutamente fare”.

“Per contro – aggiunge - siamo convinti che la collaborazione Laigueglia-Albenga, due località diverse e complementari, non si fermerà solo al giorno della gara, ma porterà a risultati di reciproco interesse dal punto di vista non solo sportivo ma anche turistico e commerciale. È la direzione a cui tendono le linee guida della Regione e il Comune vuole unirsi a questa visione per sostenere una promozione turistica competitiva ed attrattiva”, conclude il primo cittadino laiguegliese.

"Alcuni operatori hanno ipotizzato l'idea di una protesta contro la scelta del Comune attraverso una chiusura volontaria proprio nella giornata del Trofeo. Faremo sicuramente prevalere la responsabilità e il rispetto verso i nostri clienti", conclude Ziliani.