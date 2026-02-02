 / Cronaca

Lutto ad Albisola e nel mondo della scuola, è scomparso il professor Fulvio Cigliuti

Insegnante di storia e italiano, aveva 58 anni

Lutto ad Albisola e nel mondo della scuola, è scomparso il professor Fulvio Cigliuti

Albisola piange la scomparsa del professor Fulvio Cigliuti a 58 anni.

Per anni è stato insegnante di italiano e storia alle scuole medie nell'istituto comprensivo delle Albisole "F. De André" di via alla Massa. Non stanno mancando sui social i messaggi di cordoglio e ricordo nei suo confronti.

Era un tifoso della Sampdoria.

Lascia i figli Corinna e Demetrio, la compagna Luisa e tutti i parenti e amici.

Il funerale verrà celebrato nella cappella delle Camere ardenti dell'ospedale San Paolo di Savona domani, martedì 3 febbraio alle 10.30.

Luciano Parodi

