Savona, chiusura dei consultori di via Chiappino e Zara: incontro tra l’Asl 2 e il sindaco Russo

Mentre sono sempre di più i quartieri che si mobilitano per mantenere in via Zara e Chiappino i consultori, destinati a essere spostati alla Casa di Comunità di via Collodi, domani ci sarà l’incontro tra Asl2 e il sindaco Marco Russo.

Il Comune, infatti, aveva contestato il fatto che l’amministrazione non fosse stata messa al corrente della cosa.

«Riguardo al dibattito pubblico recentemente emerso sulla riorganizzazione dei consultori di via Zara e via Chiappino e sull’implementazione delle Case della Comunità – spiega Asl2 – ASL2 intende ribadire la propria attenzione alle richieste e alle osservazioni provenienti dalla cittadinanza».

«In tale contesto, martedì è previsto un incontro con il Sindaco – prosegue Asl2 – inserito in un percorso di confronto già programmato. L’incontro costituirà occasione per approfondire e condividere i principali temi legati alla riorganizzazione dei servizi territoriali, in particolare: il potenziamento delle prestazioni disponibili; l’estensione degli orari di apertura dei servizi, con maggiori fasce accessibili alla cittadinanza; la realizzazione delle Case della Comunità, previste dal PNRR, che integrano e rafforzano l’offerta sanitaria territoriale».

«L’incontro con il Sindaco si svolgerà secondo una prassi ordinaria di confronto con le istituzioni locali, a conferma dell’impegno costante di Asl2 nel dialogo con la popolazione e nella trasparenza delle proprie attività – prosegue Asl –. ASL2 e ATS ribadiscono che ogni iniziativa organizzativa sul territorio ha come priorità il miglioramento e il potenziamento dei servizi offerti alla popolazione, con l’obiettivo di garantire maggiore accessibilità, qualità e completezza delle prestazioni».

C’è quindi grande attesa per l’incontro, mentre anche il Comitato Lavagnola – Santuario – Montemoro – Marmorassi si attiva per la raccolta firme a tutela dei consultori di via Zara.

Il 3 febbraio dalle 17 alle 18, nella sede del Comitato, nell’ex Circoscrizione Prima, accanto al campo Scaletti di Lavagnola, sarà possibile firmare la petizione.

Per Santuario la raccolta firme sarà al Bar Tabaccheria Cavassa di Aldemira e a “La Dispensa della Valle” di Sabrina.