Le Frecce Tricolori tornano a Varazze dopo la cancellazione: l'esibizione il 17 maggio

Le Frecce Tricolori sorvoleranno il cielo di Varazze domenica 17 maggio.

A deliberarlo la giunta comunale varazzina con lo scopo di costituire un evento di richiamo che dia inizio al programma delle manifestazioni estive.

L'esibizione della Pattuglia Acrobatica Nazionale dell'Aeronautica Militare che era stata prevista il 5 ottobre 2025 era stata cancellata a seguito di un grave incidente aereo avvenuto il giornata precedente nei pressi di Latina. A bordo di un velivolo T-260B, nel Parco Nazionale del Circeo avevano perso la vita il Colonnello Simone Mettini, Comandante del 70° Stormo e l'allievo pilota Lorenzo Nucheli.

L’AeroClub di Savona e della Riviera Ligure A.S.D. è il soggetto titolato a organizzare sul litorale del Comune di Varazze la manifestazione delle “Frecce Tricolori”, "in virtù delle esperienze maturate, della professionalità posseduta e del ruolo attribuitogli dall’AeroClub d’Italia e pertanto possa essere individuato quale soggetto organizzatore della manifestazione destinato ad affrontare ogni aspetto organizzativo e conseguenti spese relative allo svolgimento della manifestazione aerea di cui trattasi".