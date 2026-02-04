Stella San Bernardo, rinnovato lo stop ai mezzi pesanti sulla Sp32

Stop ai mezzi pesanti sulla SP32 a Stella San Bernardo.

La Provincia ha rinnovato il divieto sulla strada provinciale visto che a causa delle interruzioni di diversi tratti autostradali, potrebbero verificarsi episodi di transito di veicoli autoarticolati che, per errore, usciti dal casello di Albisola, proseguendo verso Stella e impegnando la viabilità alternativa rischierebbe di causare la chiusura della strada stessa a causa della larghezza ridotta e della conformazione della carreggiata.

"Tali situazioni determinano gravi criticità alla circolazione stradale e potenziali pericoli per la sicurezza degli utenti della strada - spiegano da Palazzo Nervi - si rende conseguentemente necessario, al fine di garantire l'incolumità pubblica e la sicurezza della circolazione, disporre la limitazione permanente a far data dal giorno 4 febbraio 2026".

La sospensione permanente della circolazione è stata rinnovata quindi per i veicoli con lunghezza superiore a 9 metri dal km 0+000 al km 2+800 della SP32.

Sono esclusi dal divieto i veicoli di soccorso e i mezzi di trasporto pubblico.

Una problematica quella dei mezzi pesanti bloccati sulle provinciali a Stella per il quale il Sindaco Andrea Castellini ha più volte puntato il dito, con il consigliere regionale Alessandro Bozzano che proprio ieri in consiglio regionale ha chiesto un intervento della Regione, perché si attivi con la massima urgenza con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e nelle sedi istituzionali competenti (Conferenza Stato-Regioni) per farsi promotore di una proposta normativa nazionale che preveda l'obbligo tassativo per tutti i mezzi pesanti (superiori a determinate tonnellate o dimensioni) di essere dotati a bordo di sistemi di navigazione satellitare professionale (Truck Navigation Systems).