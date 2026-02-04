Ruba salmone e spintona il vigilante per fuggire: 49enne arrestata a Savona

Lo scorso fine settimana, a Savona, la Polizia di Stato ha tratto in arresto una donna di 49 anni, di origini straniere, ritenuta responsabile del reato di rapina impropria. A seguito di una segnalazione pervenuta al Numero Unico di Emergenza 112 (NUE), le Volanti della Questura di Savona sono intervenute presso un supermercato sito in Corso Tardy e Benech.

Giunti sul posto, gli operatori hanno riscontrato la presenza di una donna in evidente stato di agitazione, che stava inveendo contro l’addetto alla sicurezza dell’esercizio commerciale, proferendo nei suoi confronti minacce e frasi di natura discriminatoria. L’addetto alla sicurezza ha riferito di aver avvicinato la donna subito dopo che questa aveva oltrepassato le casse senza procedere al pagamento di alcuni generi alimentari.

In tale frangente, la donna ha reagito con violenza, strattonando e spintonando l’addetto alla sicurezza nel tentativo di darsi alla fuga. Durante l’intervento è giunto sul posto anche il marito della donna, anch’egli in evidente stato di agitazione, riportato alla calma dai poliziotti.

La ricostruzione dell’accaduto, effettuata anche grazie alla testimonianza della responsabile del punto vendita e alla visione delle immagini dell’impianto di videosorveglianza, ha consentito di accertare che la donna si era impossessata di alcune confezioni di salmone, nascondendole nella borsa, per poi superare la cassa dopo aver pagato soltanto una confezione di latte.

Al termine degli accertamenti, la donna è stata arrestata e posta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, mentre la refurtiva è stata riconsegnata all’avente diritto.