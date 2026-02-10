Asilo nido Bardineto-Calizzano, primo bilancio positivo dopo l’apertura di luglio: "Famiglie soddisfatte"

È entrato in funzione il primo luglio l’asilo nido intercomunale di Bardineto-Calizzano, un nuovo servizio pensato per rispondere alle esigenze delle famiglie e, al tempo stesso, rafforzare l'attrattività dei piccoli comuni dell’entroterra savonese.

A tracciare un primo bilancio è il vicesindaco di Bardineto, Marco Massone, che parla di un avvio incoraggiante: "Il servizio sta andando bene, le famiglie sono contente. L’obiettivo delle amministrazioni comunali è quello di promuovere l’asilo per attrarre nuove famiglie, anche non residenti". Un progetto che va oltre la semplice offerta educativa e si inserisce in una strategia più ampia di contrasto allo spopolamento e di rilancio sociale delle aree interne.

"Attualmente il nido accoglie cinque bambini su una capienza massima di otto. Due educatrici seguono i piccoli, garantendo un rapporto numerico che consente un’attenzione costante e personalizzata. Anche i pasti vengono preparati direttamente dalle operatrici del nido, un aspetto che contribuisce a definire una dimensione raccolta e un’elevata qualità del servizio".

Dal punto di vista economico, il progetto si fonda su un sistema integrato di sostegni. "Oltre ai bonus previsti da Inps e Regione, i Comuni di Bardineto e Calizzano hanno introdotto un contributo comunale dedicato, regolato da una convenzione tra i due enti", conclude il vice sindaco. A breve è previsto anche l’ingresso in convenzione del Comune di Murialdo, che andrà ad ampliare ulteriormente la rete territoriale coinvolta.

L’asilo nido, intitolato a Diego Borgna, è situato in via Roma 32 a Bardineto.