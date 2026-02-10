Savona, Polizia di Stato e studenti ricordano il Questore di Fiume Giovanni Palatucci

Questa mattina, in occasione della ricorrenza dedicata alla memoria del Questore di Fiume Giovanni Palatucci, la Polizia di Stato ha incontrato gli studenti di una scuola elementare della città, per ricordare la sua figura e il suo esempio.

L’incontro ha avuto luogo nel cortile della scuola, in località Santuario a Savona, dove negli anni scorsi è stato piantato un ulivo con l’apposizione di una targa dedicata alla sua memoria. Il luogo, scelto quale simbolo di pace e di continuità dei valori, ha accolto oltre agli alunni e ai docenti, anche il Questore di Savona e i rappresentanti dell’ANPS in un momento di partecipazione sentita e condivisa.

L’iniziativa ha rappresentato un’importante occasione di riflessione rivolta alle giovani generazioni sull’impegno, sul coraggio e sul sacrificio di Giovanni Palatucci, esempio di dedizione al dovere e di profondo senso di umanità, valori che la Polizia di Stato continua a custodire e trasmettere quotidianamente.