Millesimo, presentato il Bilancio Sociale dell’Istituto Comprensivo

Mercoledì 4 febbraio, la Sala Consiliare del Comune di Millesimo è stata il palcoscenico di un importante momento di condivisione e trasparenza: l’Istituto Comprensivo di Millesimo ha presentato ufficialmente alla comunità la Rendicontazione Sociale per il triennio 2022/2025.
Non si è trattato solo di numeri, ma del racconto di un percorso di crescita che ha visto la scuola aprirsi al territorio. Grazie al lavoro corale di docenti e funzioni strumentali, abbiamo toccato con mano come l’offerta formativa si sia ampliata, rendendo i nostri ragazzi protagonisti di un dialogo costante con le realtà locali, le associazioni e il mondo del lavoro.
Sull'importanza di questo traguardo, il Sindaco Francesco Garofano ha dichiarato: "Sostengo da sempre l'importanza della fondamentale sinergia tra comune e scuola. Il rendiconto sociale del nostro Istituto è stato un momento importante in cui si è giustamente messo in luce, ancora una volta, l'importanza delle scuole nella crescita e nello sviluppo di una comunità".