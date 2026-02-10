Millesimo, presentato il Bilancio Sociale dell’Istituto Comprensivo

Mercoledì 4 febbraio, la Sala Consiliare del Comune di Millesimo è stata il palcoscenico di un importante momento di condivisione e trasparenza: l’Istituto Comprensivo di Millesimo ha presentato ufficialmente alla comunità la Rendicontazione Sociale per il triennio 2022/2025.

Non si è trattato solo di numeri, ma del racconto di un percorso di crescita che ha visto la scuola aprirsi al territorio. Grazie al lavoro corale di docenti e funzioni strumentali, abbiamo toccato con mano come l’offerta formativa si sia ampliata, rendendo i nostri ragazzi protagonisti di un dialogo costante con le realtà locali, le associazioni e il mondo del lavoro.