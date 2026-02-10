Albisola, sarà nominato il presidente del consiglio comunale. Sindaco Garbarini: "Il nome verrà fuori da un confronto"

La figura del presidente del consiglio comunale di Albisola Superiore sarà istituita.

Nel consiglio comunale di ieri sera è stato variato lo Statuto Comunale e in seguito verrà modificato il regolamento per inserire così il ruolo già presente in diversi comuni del savonese.

"Siamo scesi da 17 a 13 consiglieri comunali perché come Comune siamo calati sotto i 10mila abitanti (di 180 unità.ndr) e mi sono reso conto che è una figura che mi può aiutare per alleggerire le competenze che mi sono tenuto in capo come la gestione del consiglio e le commissioni allora ho pensato di istituire la figura del presidente" spiega il Sindaco Maurizio Garbarini.



"Dopo un anno e mezzo siamo arrivati a definire questo provvedimento e non è una spesa enorme, si riduce infatti a 5mila euro l'anno lordi, di cui 1800 euro che ci vengono riconosciuti dal Ministero - continua il primo cittadino albisolese - Inoltre pesa l'assenza di un assessore rispetto allo scorso mandato. In maggioranza ho l'abitudine di condividere con tutti e chi si proporrà vedremo se troverà il consenso ma non spingiamo nessuno in quanto è una carica talmente poco onerosa con una responsabilità molto più grande. Il nome? Verrà fuori da un confronto".

Rispetto al primo mandato di Garbarini la giunta è composta da un assessore in meno. Ad essere confermati Luca Ottonello, Sara Brizzo, Simona Poggi e Massimo Calogero Sprio e a rimanere fuori era stato Roberto Gambetta che ad oggi sembrerebbe il nome più papabile vista l'esclusione del giugno 2024.

In corsa però ci sarebbero anche gli altri 3 di consiglieri di maggioranza Carlo Rossi, Francesca Scarponi e Sabrina Siri.