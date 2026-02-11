Fiori, erbe, gusto e sostenibilità: ad Alassio dal 24 al 26 aprile la seconda edizione di Flauer

Torna con la primavera, in riva al mare, il festival che porta in scena l’incontro tra natura ed eccellenze gastronomiche del territorio. Ad Alassio, dal 24 al 26 aprile, si terrà la seconda edizione di FLAUER, l’evento promosso dagli Assessorati al Commercio e alle Società Partecipate del Comune di Alassio, in collaborazione con le società partecipate Gesco e Marina di Alassio, la Camera di Commercio Riviere di Liguria, e con il patrocinio di Regione Liguria.

Per tre giorni la Città del Muretto si trasforma e insieme alla regione Umbria e alla vicina Francia esplora il legame profondo tra cibo, territorio e sostenibilità alimentare.

“Siamo orgogliosi di annunciare la seconda edizione di FLAUER – dichiara il sindaco di Alassio, Marco Melgrati - Un grande evento che celebra la primavera ligure e ospita la cucina del futuro, responsabile e rispettosa del territorio e del nostro ambiente. Mare e terra insieme con i giovani chef umbri e liguri e il Paese ospite, che quest'anno sarà la Francia, per offrire al nostro pubblico e alla stampa un weekend di esperienze uniche”.

Il valore di FLAUER come progetto di valorizzazione del territorio ligure è evidenziato anche dall’assessore regionale all’Agricoltura, Alessandro Piana, che dichiara: “FLAUER Alassio rappresenta al meglio l’identità della Liguria: una terra che fa dialogare natura, innovazione e saperi antichi, trasformandoli in valore culturale ed economico. La nostra regione è uno dei principali poli florovivaistici d’Europa, con oltre 5.000 aziende attive, una produzione che supera i 437 milioni di euro e un export che oltrepassa l’80%. Un comparto che vale più del 75% dell’intera agricoltura ligure e che ci vede leader mondiali anche nella produzione di piante aromatiche in vaso. Eventi come FLAUER contribuiscono a rafforzare il legame tra floricoltura e gastronomia, valorizzando il Distretto florovivaistico ligure e promuovendo un modello di sviluppo capace di unire tutela del territorio, qualità e apertura ai mercati internazionali”.

A sottolineare l’importanza della manifestazione interviene anche il Presidente della Camera di Commercio Riviere di Liguria, Enrico Lupi, che dichiara: “La Camera di Camera di Commercio Riviere di Liguria, insieme alla propria Azienda Speciale, ha valutato positivamente — sulla base della precedente edizione — la compartecipazione dell’Ente, al fine di massimizzare il coinvolgimento dell’intero tessuto socio-economico della città di Alassio e non solo, mettendo in evidenza il valore delle produzioni di fiori eduli ed erbe aromatiche del territorio, e rendendo i ristoranti di Alassio una vetrina sulle tematiche gastronomiche. La dott.ssa Lorenza Giudice, consigliere dell’Azienda Speciale, ha partecipato alle prime consultazioni inerenti al progetto e, nel prosieguo, la Camera di Commercio valuterà i dettagli della partecipazione”.

Un programma ricco di masterclass, cooking show, esperienze outdoor e laboratori dedicati al racconto della gastronomia del futuro, dove erbe spontanee e fiori, elemento del patrimonio naturale mediterraneo, sono parte integrante del gusto e del pensiero di cucina. Piazza Partigiani sarà cuore pulsante di questo “movimento”, dove produttori locali e internazionali, chef ed esperti di botanica, sentinelle e custodi del territorio, racconteranno prodotti e storie. Dal Porto Luca Ferrari all'ex Chiesa Anglicana, fino ai sentieri sopra Alassio, per pensare, ascoltare, annusare, bere e gustare le mille sfumature di fiori e piante spontanee. I sentieri che solcano le colline di Alassio saranno il palcoscenico, e ad accompagnarci nel viaggio esperti, chef, giornalisti, guide naturali e appassionati di botanica, che si confronteranno per dar vita a un evento “buono”, che diverte e fa riflettere.

L’Umbria ospite della Liguria: un dialogo vivace tra le eccellenze italiane

Questa edizione di FLAUER sarà un viaggio attraverso i sapori ritrovati, con piatti che sanno fondere sapere antico e visione contemporanea. L’obiettivo è esplorare il futuro della gastronomia, inclusiva e sostenibile, dove il gusto è celebrazione del legame con la terra, da preservare come patrimonio unico e inimitabile. Per questo ci sarà un grande testimonial dell’amore per la cucina: ospite d’eccezione sabato 25 aprile al Porto Luca Ferrari il grande chef mediatico Max Mariola, che illumina la cucina italiana con i suoi rocamboleschi show dal vivo, un artigiano ai fornelli, un entusiasta delle materie prime e un amante della cucina italiana.

Grandi nomi della mixology Italiana e contaminazioni culturali

L’edizione 2026 vedrà la partecipazione di figure di spicco nel mondo della mixology. Il bartender di Montecarlo Andrea Allasia, la creativa milanese che gioca con i colori nei suoi cocktail Terry Monroe e l’alchimista botanico famoso in tutto il mondo Emanuele Balestra a raccontare la sua “filosofia del cocktail”. E, ovviamente, i talentuosi bartender di Alassio e dintorni, che trasporteranno il pubblico nel mondo prismatico della mixology fiorita e botanical cocktails, offrendo un’esperienza unica, tra natura profonda e visioni creative. A completare questo viaggio, la manifestazione si arricchirà della collaborazione con eccellenze provenienti dalla zona dell’entroterra ligure.

Inclusione tra onde e sapori con Yacht & Flowers

Yacht & Flowers approda all’interno di Flauer 2026 arricchendo la manifestazione con un contest tutto all’insegna dell’inclusione sociale. L’evento, in programma al Porto Luca Ferrari, a cura della Marina di Alassio S.r.l. in collaborazione con il Circolo Nautico Al Mare, prevede la partecipazione di vele storiche provenienti da tutta Italia con uno chef rinomato a loro scelta e un equipaggio molto speciale a bordo. Una giuria di esperti, insieme ai vincitori della prima edizione, saranno i selezionatori del gusto.

SAPORE DI LIGURIA: LE IDENTITA’ CHE FANNO LA DIFFERENZA NEL TERRITORIO.

Per tutte le giornate della manifestazione Piazza Partigiani si trasformerà in un vivace spazio espositivo per le aziende locali, dove produttori e artigiani potranno presentare e vendere le loro specialità. Un'opportunità unica per far conoscere al pubblico le eccellenze enogastronomiche, artistiche e artigianali della Liguria, rafforzando il legame tra territorio, tradizione e innovazione.

L'assessore al Commercio del Comune di Alassio, Franca Giannotta, dichiara: "I contenuti di questa edizione di FLAUER, la possibilità di ospitare l’Umbria e di rafforzare l’incontro con la Francia – con cui collaboriamo da tempo, in particolare attraverso il progetto 10 Comuni – rendono l’evento un’opportunità di grande valore per l’intero tessuto delle attività produttive locali. Grazie alle preziose sinergie che si sono create, FLAUER rappresenta un’occasione concreta per fare rete tra persone, imprese e territori, generare nuove prospettive di crescita e valorizzare le nostre eccellenze enogastronomiche, contribuendo, più in generale, a promuovere ottimamente la nostra meravigliosa città".

LE ESCURSIONI di FLAUER

Passeggiata botanica a cura della guida ambientale escursionistica e forager Laura Brattel

Un itinerario alla scoperta della biodiversità urbana, dove le nostre città si rivelano custodi preziose di specie spontanee e delle antiche erbe del prebuggiùn. Un tempo minacciate da pesticidi e pratiche agricole invasive, oggi molte di queste piante trovano rifugio nei nostri ambienti antropizzati, arricchendo il paesaggio cittadino. Durante questa facile e accessibile passeggiata, Laura Brattel guiderà i partecipanti nell'osservazione e nel riconoscimento delle erbe spontanee che convivono con noi ogni giorno, svelando storie, utilizzi e curiosità. Un'occasione unica per riscoprire il valore della natura anche nei luoghi più inaspettati.

Un appuntamento primaverile di 3 giorni che unisce natura e gastronomia, costruendo un legame profondo con i paesaggi e le persone, dove la sostenibilità è un obiettivo da raggiungere insieme.

“FLAUER Alassio 2026 - sottolinea l'assessore alle Società Partecipate del Comune di Alassio, Patrizia Mordente - non è solo celebrazione del gusto, ma un invito a riflettere, a scoprire e a condividere valori fondamentali come il rispetto per la biodiversità ambientale e culturale dei luoghi che chiamiamo casa. Valori molto sentiti e fatti propri dalla nostra Amministrazione Comunale e dalle società partecipate Gesco e Marina di Alassio che contribuiscono alla manifestazione. Ricordo, ad esempio, a questo proposito, che Marina di Alassio, da sempre impegnata nella promozione della cultura ambientale e marittima, dal 2006 ottiene ininterrottamente il prestigioso riconoscimento della Bandiera Blu. Con un programma che mescola gastronomia e innovazione, credo che la manifestazione FLAUER sia veramente destinata a diventare un punto di riferimento nazionale, portando Alassio al centro di un dialogo globale sulla cucina del futuro e non solo”.

Info e Prenotazioni

Per maggiori dettagli e prenotazioni, è possibile consultare il sito ufficiale di FLAUER.IT. Le escursioni saranno prenotabili più in prossimità dell'evento sulla piattaforma www.visitalassio.com, sezione esperienze. Seguiteci sui social di Flauer per tutti gli aggiornamenti e le novità.