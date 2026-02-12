Savona, paura a Villapiana: aggredisce un uomo accoltellandolo al braccio e scappa in monopattino

Momenti di paura nella mattinata odierna a Savona, nel quartiere di Villapiana, dove i soccorsi del 112 sono stati attivati per un'aggressione con accoltellamento avvenuto lungo la strada.

E' accaduto intorno alle 10:30, precisamente all'angolo tra via Pisa e via San Lorenzo, dove un uomo italiano di seconda generazione è stato improvvisamente avvicinato e colpito con un fendente ad un braccio talmente profondo da aver trapassato l'arto, con l'aggressore che si sarebbe poi dileguato a bordo di un monopattino elettrico nonostante il tentativo dell'aggredito di inseguirlo.

A dare l'allarme e intervenire immediatamente è stato un passante che ha fornito anche una prima assistenza, guidato dal 112, insieme ad alcuni commercianti della zona. Sul posto si è quindi recata un'ambulanza della Croce Bianca savonese supportata dall'automedica Sierra 1 del 118.

Dopo aver prestato le prime cure alla vittima, che ha perso parecchio sangue lasciando una lunga e vistosa traccia sui marciapiedi, l'uomo colpito è stato trasportato in codice rosso al San Paolo. Al momento non sarebbe in pericolo di vita.

Per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto sono stati attivati anche gli agenti della Polizia che stanno visionando le immagini delle videocamere presenti nella zona. Seconda una prima ricostruzione, ancora da verificare a fondo e comunque al vaglio degli inquirenti, il tutto sarebbe scaturito da una lite tra i due.

"Abbiamo dato un rotolo di carta ad un ragazzo che ha soccorso subito il ferito - dice il titolare del negozio" La Coloniale - Non era mai successa una cosa del genere a Villapiana".