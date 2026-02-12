 / Politica

Politica | 12 febbraio 2026, 16:53

Accoltellamento a Savona, il sindaco Russo e l'assessore Pasquali: "Cose di questo genere non devono assolutamente accadere"

La replica a quanto dichiarato dal consigliere Scaramuzza (Lega) e da FdI: "Grave speculare su questi fatti per calcolo elettorale: dimenticano che la sicurezza pubblica è competenza del Governo e questi due partiti ne fanno parte"

Accoltellamento a Savona, il sindaco Russo e l'assessore Pasquali: &quot;Cose di questo genere non devono assolutamente accadere&quot;

È un fatto gravissimo, siamo in contatto con il Questore per seguire gli sviluppi, ma cose di questo genere non devono assolutamente accadere a Savona. Esprimiamo tutta la nostra vicinanza al giovane rimasto vittima di un ferimento grave”. Così il sindaco di Savona, Marco Russo, e l'assessore Barbara Pasquali, dopo l'episodio avvenuto questa mattina a Villapiana.

Dai rappresentanti dell'amministrazione è arrivata anche la replica a quanto dichiarato dall'opposizione: "La polemica di Scaramuzza e di Fratelli d’Italia è gravissima - osservano - Innanzitutto perché è grave speculare su questi fatti per calcolo elettorale. In secondo luogo, Scaramuzza e il partito della premier dimenticano che la sicurezza pubblica è competenza del Governo e questi due partiti ne fanno parte. Quest’Amministrazione sta lavorando sul tema della sicurezza molto più che in passato, con la prevenzione, l’implementazione delle telecamere, il presidio dei nostri Agenti e il coordinamento con le Forze dell’Ordine. Polizia, Carabinieri e tutte le altre forze dell'ordine si stanno impegnando al massimo per presidiare il nostro territorio, ma è noto che le loro risorse sono limitate. Quindi invece di speculare con polemiche sbagliate, parlino con i loro partiti nazionali e chiedano che il loro Governo dia risposte concrete alle città”.

