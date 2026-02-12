Accoltellamento a Savona, il sindaco Russo e l'assessore Pasquali: "Cose di questo genere non devono assolutamente accadere"

“È un fatto gravissimo, siamo in contatto con il Questore per seguire gli sviluppi, ma cose di questo genere non devono assolutamente accadere a Savona. Esprimiamo tutta la nostra vicinanza al giovane rimasto vittima di un ferimento grave”. Così il sindaco di Savona, Marco Russo, e l'assessore Barbara Pasquali, dopo l'episodio avvenuto questa mattina a Villapiana.

Dai rappresentanti dell'amministrazione è arrivata anche la replica a quanto dichiarato dall'opposizione: "La polemica di Scaramuzza e di Fratelli d’Italia è gravissima - osservano - Innanzitutto perché è grave speculare su questi fatti per calcolo elettorale. In secondo luogo, Scaramuzza e il partito della premier dimenticano che la sicurezza pubblica è competenza del Governo e questi due partiti ne fanno parte. Quest’Amministrazione sta lavorando sul tema della sicurezza molto più che in passato, con la prevenzione, l’implementazione delle telecamere, il presidio dei nostri Agenti e il coordinamento con le Forze dell’Ordine. Polizia, Carabinieri e tutte le altre forze dell'ordine si stanno impegnando al massimo per presidiare il nostro territorio, ma è noto che le loro risorse sono limitate. Quindi invece di speculare con polemiche sbagliate, parlino con i loro partiti nazionali e chiedano che il loro Governo dia risposte concrete alle città”.