Termovalorizzatore, Vince Liguria replica al Pd: "A Roma lo fanno, in Liguria lo osteggiano"

"I consiglieri del Pd si confermano maestrini dalla tastiera rossa. Ma rossa di una vergogna che evidentemente non provano neppure quando raccontano frottole sui rifiuti. Attaccano il presidente Marco Bucci che sta lavorando per dotare la Liguria di quell’impianto di chiusura del ciclo dei rifiuti che loro non hanno neppure mai immaginato e che sarebbe decisivo ad abbattere le bollette della Tari". Cosi commenta Vince Liguria ai consiglieri del Pd che attaccano il presidente Bucci sulla realizzazione dell’impianto di chiusura del ciclo dei rifiuti.

"Se il Pd ligure vuole attaccarci per provare a nascondere le difficoltà del Comune di Genova a prendere decisioni, almeno non lo faccia smentendo lo stesso Pd, quello nazionale. Quello che a Roma il termovalorizzatore lo realizza, proprio per abbattere i costi della Tari".

"Se il Pd vuole attaccarci dicendo che è sempre colpa di 'quelli di prima', ricordi che 'quelli di prima', cioè Marco Bucci e la sua giunta, l’Amiu l’hanno ricevuta in eredità con un buco (non un debito, ma un disavanzo) di 186 milioni, e l’hanno risanata rispettando la linea suggerita dalla Corte dei Conti, che ha imposto di aumentare la Tari per far fronte ai danni che avevano provocato le amministrazioni di sinistra. Non serve che sia Bucci a dare lezioni, il Pd può prenderle dai compagni di Roma e dal passato di Genova".

"Sono così bravi a tagliare, a cancellare tutto, hanno fermato tutti i progetti che erano pronti a partire in città, e quando devono tagliare la Tari, non sanno far altro che attingere al solito serbatoio di frasi fatte e accuse generiche? Sono stati scelti per governare, dimostrino di saperlo fare. Se ne sono in grado", conclude Vince Liguria.